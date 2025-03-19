Восемь игроков сборной Украины могут не выйти на поле против Бельгии — что известно

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

В четверг, 20 марта, в испанской Мурсии состоится первый матч Украина — Бельгия в Лиге наций. Накануне поединка главные тренеры команд дают пресс-конференции.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров рассказал об опасной ситуации с желтыми карточками игроков, сообщает Tribuna.com.

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По его словам, ситуация очень тяжелая. И команде надо быть осторожной.

Пресс-конференция Сергея Реброва. Фото: скриншот УАФ

Что рассказал Ребров

"Как вы видите, у нас очень тяжелая ситуация с желтыми карточками. Восемь игроков на желтых карточках и завтрашнюю игру надо быть очень осторожными", — сказал Ребров.

Под угрозой дисквалификации находятся: Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Николай Шапаренко, Георгий Судаков, Иван Калюжный, Артем Довбик и Роман Яремчук

Первый матч Украина — Бельгия состоится в четверг, 20 марта в испанской Мурсии. Ответный матч будет сыгран 23 марта.

Напомним, Сергей Ребров ответил, сыграет ли форвард сборной Украины Артем Довбик против Бельгии.

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