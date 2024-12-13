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Ребров прокоментував жеребкування відбору на ЧС

13 грудня 2024 17:14
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Сергій Ребров оцінив суперників у відборі на чемпіонат світу 2026 року
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ.
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Вже є перші реакції на жереб. 

Головний тренер збірної Сергій Ребров у коментарі "Трибуні"  зазначив, що всі суперники — важкі. Але він впевнений, що грати можна з усіма. 

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Що ще сказав Ребров

За його словами, рейтинг Франції — вищий, але "всі розуміють, що Хорватія — дуже важка команда". 

Він згадав, що збірна України, коли він грав за неї, з Азербайджаном не зустрічалася, але вони дивилися багато матчів. 

Також Ребров зазначив, що грати в Ісландії буде дуже важко, оскільки ця команда вдома "грає дуже потужно"

"В нас достатньо сильна група, але ми повинні думати про себе та готуватися до кожного суперника. Ми готуємося та граємо для наших бійців", — резюмував Ребров.

Нагадаємо, гравець лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко може піти з команди

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Під час матчу "Динамо" проти іспанського "Реал Сосьедада" було вивішено прапор так званої "ДНР". 

Новому чемпіону світу з шахів не покорився рекорд українця.

спорт футбол Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу Жеребкування

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