Сергій Ребров оцінив суперників у відборі на чемпіонат світу 2026 року

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ.

Збірна України з футболу отримала суперників у відборі на Чемпіонат світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Вже є перші реакції на жереб.

Головний тренер збірної Сергій Ребров у коментарі "Трибуні" зазначив, що всі суперники — важкі. Але він впевнений, що грати можна з усіма.

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Що ще сказав Ребров

За його словами, рейтинг Франції — вищий, але "всі розуміють, що Хорватія — дуже важка команда".

Він згадав, що збірна України, коли він грав за неї, з Азербайджаном не зустрічалася, але вони дивилися багато матчів.

Також Ребров зазначив, що грати в Ісландії буде дуже важко, оскільки ця команда вдома "грає дуже потужно".

"В нас достатньо сильна група, але ми повинні думати про себе та готуватися до кожного суперника. Ми готуємося та граємо для наших бійців", — резюмував Ребров.

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