Сергей Ребров оценил соперников по отбору на чемпионат мира 2026 года

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ.

Сборная Украины по футболу получила соперников в отборе на Чемпионат мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Главный тренер сборной Сергей Ребров в комментарии "Трибуне" отметил, что все соперники тяжелые. Но он уверен, что играть можно со всеми.

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Что еще сказал Ребров

По его словам, рейтинг Франции — выше, но "все понимают, что Хорватия — очень тяжелая команда".

Он вспомнил, что сборная Украины, когда играл за нее, с Азербайджаном не встречалась, но они смотрели много матчей.

Также Ребров отметил, что играть в Исландии будет очень тяжело, поскольку эта команда дома "играет очень мощно" .

"У нас достаточно сильная группа, но мы должны думать о себе и готовиться к каждому сопернику. Мы готовимся и играем для наших бойцов", — резюмировал Ребров.

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