Ребров розкритикував "Барселону" через звернення до росіян

Сергій Ребров керує грою "Аль-Айна". Фото: instagram.com/alainfcae/

Головний тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров прокоментував скандальний ролик із футболістами "Барселони". На відео Серхі Роберто та Алехандро Бальде дякують російським уболівальникам за підтримку і "сподіваються на швидку зустріч".

Український тренер на своїй сторінці в Instagram порадив каталонським футболістам ретельно стежити за подіями у світі.

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Два футболісти каталонської "Барселони" виявилися замішаними у міжнародному скандалі. Захисник Алехандро Бальде та хавбек Серхі Роберто взяли участь у записі відео з нагоди укладання контракту на трансляцію матчем "Барселони" у Росії. Обидва гравці дякують російським уболівальникам за підтримку та вітають їх з титулів чемпіонів Іспанії.

Скріншот Instagram Сергія Реброва

Ролик викликав бурхливу реакцію не лише в Україні, а навіть у самій "Барселоні". Польський форвард каталонської команди Роберт Левандовський висловив здивування, хоча сам клуб офіційно не коментує інцидент.

Реакція Реброва

Український тренер Сергій Ребров приєднався до критики "Барселони". Наставник дав гравцям команди пораду.

"Минув час, але офіційних коментарів чи пояснень від "Барселони" щодо шаленого рішення записати це відео поки немає.

Дякувати своїм міжнародним уболівальникам — це нормально, але дякувати своїм вболівальникам з Росії, які підтримують не тільки ваш клуб, а й незаконне вторгнення їхньої держави в нашу країну, тероризму та вбивства нашого мирного населення, включаючи дітей, серед яких також дуже багато ваших прихильників. Це, на вашу думку, теж нормально?" — запитав Сергій Ребров.

Скріншот Instagram Сергія Реброва

Тренер порадив каталонським футболістам ретельно аналізувати інформацію перед тим, як погоджуватись брати участь у подібних ініціативах клубу, які дискредитують як саму "Барселону", так і цінності клубу.

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