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Ребров раскритиковал "Барселону" из-за обращения к россиянам

23 мая 2023 08:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров раскритиковал "Барселону" из-за обращения к россиянам
Сергей Ребров руководит игрой "Аль-Айна". Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал скандальный ролик с футболистами "Барселоны". На видео Серхи Роберто и Алехандро Бальде благодарят российских болельщиков за поддержку и "надеются на скорую встречу".

Украинский тренер на своей странице в Instagram посоветовал каталонским футболистам тщательно следить за событиями в мире. 

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Два футболиста каталонской "Барселоны" оказались замешаны в международном скандале. Защитник Алехандро Бальде и хавбек Серхи Роберто приняли участие в записи видео по случаю заключения контракта на трансляцию матчем "Барселоны" в России. Оба игрока благодарят российских болельщиков за поддержку и поздравляют их с титулов чемпионов Испании. 

Instagram Сергея Реброва
Скриншот Instagram Сергея Реброва

Ролик вызвал бурную реакцию не только в Украине, но даже в самой "Барселоне". Польский форвард каталонской команды Роберт Левандовский выразил недоумение произошедшим, хотя сам клуб официально не комментирует инцидент.

Реакция Реброва

Украинский тренер Сергей Ребров присоединился к критике "Барселоны". Наставник дал игрокам команды совет. 

"Прошло время, но  официальных комментариев или объяснений от "Барселоны" относительно безумного решения записать это видео пока нет.

Говорить спасибо своим международным болельщикам — это нормально, но благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризма и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников — это, по вашему мнению, тоже нормально?" — спросил Сергей Ребров. 

Instagram Сергея Реброва
Скриншот Instagram Сергея Реброва

Тренер посоветовал каталонским футболистам тщательно анализировать информацию перед тем, как соглашаться принимать участие в подобных инициативах клуба, которые дискредитируют как саму "Барселону", так и ценности клуба. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

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