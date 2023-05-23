Ребров раскритиковал "Барселону" из-за обращения к россиянам

Сергей Ребров руководит игрой "Аль-Айна". Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Главный тренер "Аль-Айна" из ОАЭ Сергей Ребров прокомментировал скандальный ролик с футболистами "Барселоны". На видео Серхи Роберто и Алехандро Бальде благодарят российских болельщиков за поддержку и "надеются на скорую встречу".

Украинский тренер на своей странице в Instagram посоветовал каталонским футболистам тщательно следить за событиями в мире.

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Два футболиста каталонской "Барселоны" оказались замешаны в международном скандале. Защитник Алехандро Бальде и хавбек Серхи Роберто приняли участие в записи видео по случаю заключения контракта на трансляцию матчем "Барселоны" в России. Оба игрока благодарят российских болельщиков за поддержку и поздравляют их с титулов чемпионов Испании.

Скриншот Instagram Сергея Реброва

Ролик вызвал бурную реакцию не только в Украине, но даже в самой "Барселоне". Польский форвард каталонской команды Роберт Левандовский выразил недоумение произошедшим, хотя сам клуб официально не комментирует инцидент.

Реакция Реброва

Украинский тренер Сергей Ребров присоединился к критике "Барселоны". Наставник дал игрокам команды совет.

"Прошло время, но официальных комментариев или объяснений от "Барселоны" относительно безумного решения записать это видео пока нет.

Говорить спасибо своим международным болельщикам — это нормально, но благодарить своих болельщиков из России, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризма и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников — это, по вашему мнению, тоже нормально?" — спросил Сергей Ребров.

Скриншот Instagram Сергея Реброва

Тренер посоветовал каталонским футболистам тщательно анализировать информацию перед тем, как соглашаться принимать участие в подобных инициативах клуба, которые дискредитируют как саму "Барселону", так и ценности клуба.

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