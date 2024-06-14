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Ребров розповів про головну мету збірної України на Євро-2024

14 червня 2024 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров назвав головну мету збірної України на чемпіонаті Європи
Сергій Ребров під час матчу збірної України. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Залишилось кілька днів до початку виступу збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров поділився очікуваннями від турніру.

Ребров пояснив, як його команда зможе досягти успіху на континентальній першості, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров дебютує із національною командою на великому турнірі. Чотири роки тому Андрій Шевченко довів "синьо-жовтих" до чвертьфіналу Євро-2020. Проте нинішній наставник національної команди не хоче загадувати, чи зможуть його підопічні повторити досягнення.

Андрій Ярмоленко
Капітан команди Андрій Ярмоленко із уболівальниками. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про збірну України

Головний тренер "синьо-жовтих" наголосив, що українські вболівальники завжди розраховують на успішний виступ своїх команд на великих турнірах. Він назвав Україну футбольною країною, яка навіть під час війни прагне розвивати спорт.

"Ми намагатимемося досягти максимуму на цьому Євро-2024. У нас є молода збірна, але я не бачу тут проблеми. Вважаю, що для всіх команд дуже важливий баланс між досвідченими гравцями та молодими, які дають більше енергії на полі. І я думаю, що в нас у команді є цей баланс. У ній присутні й досвідчені хлопці та таланти, для яких цей великий турнір перший у житті", — розповів Ребров.

Першим суперником збірної України на Євро-2024 стане команда Румунії. Матч відбудеться у понеділок, 17 червня.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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