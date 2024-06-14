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Ребров рассказал о главной цели сборной Украины на Евро-2024

14 июня 2024 13:43
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров назвал главную цель сборной Украины на чемпионате Европы
Сергей Ребров во время матча сборной Украины. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Осталось несколько дней до начала выступления сборной Украины на чемпионате Европы по футболу. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров поделился ожиданиями от турнира.

Ребров объяснил, как его команда сможет добиться успеха на континентальном первенстве, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дебютирует с национальной командой на крупном турнире. Четыре года назад Андрей Шевченко довел "сине-желтых" до четвертьфинала Евро-2020. Однако нынешний наставник национальной команды не хочет загадывать, сумеют ли его подопечные повторить то достижение. 

Андрей Ярмоленко
Капитан команды Андрей Ярмоленко с болельщиками. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о сборной Украины 

Главный тренер "сине-желтых" отметил, что украинские болельщики всегда рассчитывают на успешное выступление своих команд на крупных турнирах. Он назвал Украину футбольной страной, которая даже во время войны стремится развивать спорт. 

"Мы будем стараться добиться максимума на этом Евро-2024. У нас есть молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс. В ней присутствуют и опытные ребята и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни", — рассказал Ребров. 

Первым соперником сборной Украины на Евро-2024 станет команда Румынии. Матч состоится в понедельник, 17 июня. 

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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