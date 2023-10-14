Ребров розповів про перемогу над Північною Македонією та ротацію на гру з Мальтою

Сергій Ребров, головний тренер збірної України. Фото: УАФ

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров прокоментував перемогу над Північною Македонією з рахунком 2:0 у кваліфікації Євро-2024.

Коментар головного тренера збірної України, в матеріалі Новини.LIVE.

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"Підтримка вболівальників завжди допомагає, ми дуже вдячні за неї. Також вдячні Чехії й Празі, які дали нам змогу підготуватися до зустрічі, надали цей стадіон. Сьогодні була дуже гарна атмосфера, вона допомагала гравцям, що дуже важливо", — каже Ребров.

Щодо суддівства, тренер високо оцінив роботу рефері.

"Збірна Північної Македонії — міцна команда. В атаці вона має дуже гарних виконавців, що й продемонструвала. Що стосується рефері, то поєдинок був дуже важливим для обох збірних. Було багато стиків, боротьби. Напевно, коли одна з команд забиває м’яч, то боротьби стає набагато більше. Я вважаю, що арбітр упорався з грою", — запевняє фахівець.

Ротація на Мальту

Про наступний матч із Мальтою тренер не виключає можливості ротації складу.

"Я після зустрічі з Англією у вересні говорив, що треба подивитися, як гравці відновлюються. Сьогодні було дуже важке поле, дуже важлива гра, я вважаю, що футболісти віддали всі емоції та сили. Тепер треба відновлюватися, перед матчем із Мальтою подивимося на їхній стан", — запевнив наставник.

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