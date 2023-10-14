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Ребров рассказал о победе над Северной Македонией и ротации на игру с Мальтой

14 октября 2023 20:59
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Ребров рассказал о победе над Северной Македонией и ротации на игру с Мальтой
Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины. Фото: УАФ
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал победу над Северной Македонией со счетом 2:0 в квалификации Евро-2024.

Комментарий главного тренера сборной Украины, в материале Новини.LIVE.

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"Поддержка болельщиков всегда помогает, мы очень благодарны за нее. Также благодарны Чехии и Праге, которые позволили нам подготовиться к встрече, предоставили этот стадион. Сегодня была очень хорошая атмосфера, она помогала игрокам, что очень важно", — говорит Ребров.

Относительно судейства тренер высоко оценил работу рефери.

"Сборная Северной Македонии — крепкая команда. В атаке у нее очень хорошие исполнители, что и продемонстрировала. Что касается рефери, то поединок был очень важным для обеих сборных. Было много стыков, борьбы. Наверное, когда одна из команд забивает мяч, то борьбы становится гораздо больше. Я считаю, что арбитр справился с игрой", — уверяет специалист.

Ротация на Мальту

О следующем матче с Мальтой тренер не исключает возможности ротации состава.

"Я после встречи с Англией в сентябре говорил, что нужно посмотреть, как игроки восстанавливаются. Сегодня было очень тяжелое поле, очень важная игра, я считаю, что футболисты отдали все эмоции и силы. Теперь нужно восстанавливаться, перед матчем с Мальтой посмотрим на их состояние", — заверил наставник.

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