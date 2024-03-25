Ребров сумнівається у Зінченку — з Ісландією капітан не зіграє

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України 26 березня у фіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024 зіграє з командою Ісландії. Напередодні матчу головний тренер синьо-жовтих Сергій Ребров дав пресконференцію.

Перед грою головний тренер сказав на пресконференції, що не впевнений у місці капітана Олександра Зінченка в стартовому складі в наступному матчі.

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Незадовго до плей-оф кваліфікації Євро-2024 Зінченко відновився після травми, але ще був далекий від своїх найкращих кондицій. З "Арсеналом" йому довіряли не більше 15 хвилин.

У грі з Боснією та Герцеговиною Зінченко вийшов у стартовому складі та був замінений у другому таймі. Олександр після матчу піддався критиці вболівальників та експертів.

Перед матчем з Ісландією Ребров заявив, що не впевнений у готовності Зінченка знову вийти у стартовому складі.

"Я не знаю, наскільки Олександр Зінченко готовий провести два матчі поспіль. Ми ще не ухвалили рішення, хто завтра гратиме. Я вважаю, що Олександр заслуговує грати, він патріот, але, на жаль, багато часу пропустив в "Арсеналі" через травми.

Прийматимемо рішення, але я не знаю, як він зіграє два матчі", — сказав Ребров.

Переможець матчу Україна — Ісландія на чемпіонаті Європи зіграє у групі з Бельгією, Румунією та Словаччиною.

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