Ребров сомневается в Зинченко — с Исландией капитан не сыграет

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

26 марта сборная Украины в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 сыграет с командой Исландии. Накануне матча главный тренер сине-желтых Сергей Ребров дал пресс-конференцию.

Перед игрой главный тренер сказал на пресс-конференции, что не уверен в месте капитана Александра Зинченко в старте на следующий матч.

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Незадолго до плей-офф квалификации Евро-2024 Зинченко восстановился после травмы, но еще был далек от своих лучших кондиций. З "Арсенал" ему доверяли не более 15 минут.

В игре с Боснией и Герцеговиной Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме. Александр после матча подвергся критике болельщиков и экспертов.

Перед матчем с Исландией Ребров заявил, что не уверен в готовности Зинченко снова выйти в стартовом составе.

"Я не знаю, насколько Александр Зинченко готов провести два матча подряд. Мы еще не приняли решение, кто завтра будет играть. Я считаю, что Александр заслуживает играть, он патриот, но, к сожалению, много времени пропустил в "Арсенале" из-за травмы.

Будем принимать решение, но я не знаю, как он сыграет два матча", — сказал Ребров.

Победитель матча Украина — Исландия на чемпионате Европы сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

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