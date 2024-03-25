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Ребров сомневается в Зинченко — с Исландией капитан не сыграет

25 марта 2024 21:58
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Агабекян Карен
редактор
Ребров сомневается в Зинченко — с Исландией капитан не сыграет
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

26 марта сборная Украины в финале плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 сыграет с командой Исландии. Накануне матча главный тренер сине-желтых Сергей Ребров дал пресс-конференцию.

Перед игрой главный тренер сказал на пресс-конференции, что не уверен в месте капитана Александра Зинченко в старте на следующий матч.

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Незадолго до плей-офф квалификации Евро-2024 Зинченко восстановился после травмы, но еще был далек от своих лучших кондиций. З "Арсенал" ему доверяли не более 15 минут.

В игре с Боснией и Герцеговиной Зинченко вышел в стартовом составе и был заменен во втором тайме. Александр после матча подвергся критике болельщиков и экспертов.

Перед матчем с Исландией Ребров заявил, что не уверен в готовности Зинченко снова выйти в стартовом составе.

"Я не знаю, насколько Александр Зинченко готов провести два матча подряд. Мы еще не приняли решение, кто завтра будет играть. Я считаю, что Александр заслуживает играть, он патриот, но, к сожалению, много времени пропустил в "Арсенале" из-за травмы.

Будем принимать решение, но я не знаю, как он сыграет два матча", — сказал Ребров.

Победитель матча Украина — Исландия на чемпионате Европы сыграет в группе с Бельгией, Румынией и Словакией.

Напомним, Трубин выбрал новый клуб, "Бенфика" установила цену за игрока. 

"Реал" определился с голкипером на замену Лунину и Куртуа. 

Лидер сборной Исландии не сыграет с Украиной — что известно.

"Барселона" снова разгромила "Реал" и установила клубный рекорд.

"Шахтер" может подписать игрока "Металлиста" — его сватали в "Манчестер Юнайтед".

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Евро-2024 по футболу

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