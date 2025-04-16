Ребров з Ротанем та УАФ запускають програму для розвитку футболу в регіонах України

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Українська асоціація футболу розпочне в країні програму регіональних проектів "Почни гру". Це нововведення має допомогти розвивати гру на всій території держави.

В УАФ вже оголосили експертів програми "Почни гру".

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УАФ розвиватиме футбол

У проєкті "Почни гру" буде експертна комісія яка допоможе розвивати футбол в Україні, а, особливо, в регіонах із обмеженими ресурсами.

У рамках програми хочуть підтримати інфраструктуру клубів, покращити їм тренувальний процес та соціалізацію дітей через футбол.

Програма зосередиться на залученні молодих талантів, інклюзивних ініціативах, відновленні після війни та створенні рівних можливостей.

Регіональні асоціації, клуби, академії та федерації можуть отримати фінансування від 50 до 500 тисяч гривень. Експерти відберуть найкращі проєкти для реалізації.

Експертами стали віцепрезидент УАФ і тренер збірної України Сергій Ребров, тренер "Олександрії" Руслан Ротань, співак Фоззі, президентка "ВБЕТ Фаундейшн" Катерина Машевська, колишній воротар збірної України Денис Бойко, журналістка Олександра Кучеренко, віцечемпіонка Європи з пляжного футболу Анастасія Кліпаченко.

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