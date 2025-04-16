Ребров с Ротанем и УАФ запускают программу для развития футбола в регионах Украины

Ребров и Ротань начнут работать над спецпроектом УАФ
Украинская ассоциация футбола начнет в стране программу региональных проектов "Начни игру". Это нововведение должно помочь развивать игру на всей территории государства.
В УАФ уже объявили экспертов программы "Начни игру".
УАФ будет развивать футбол
В проекте "Начни игру" будет экспертная комиссия которая поможет развивать футбол в Украине, а особенно в регионах с ограниченными ресурсами.
В рамках программы хотят поддержать инфраструктуру клубов, улучшить им тренировочный процесс и социализацию детей через футбол.
Программа сосредоточится на привлечении молодых талантов, инклюзивных инициативах, восстановлении после войны и создании равных возможностей.
Региональные ассоциации, клубы, академии и федерации могут получить финансирование от 50 до 500 тысяч гривен. Эксперты отберут лучшие проекты для реализации.
Экспертами стали вице-президент УАФ и тренер сборной Украины Сергей Ребров, тренер "Александрии" Руслан Ротань, певец Фоззи, президент "ВБЕТ Фаундейшн" Екатерина Машевская, бывший вратарь сборной Украины Денис Бойко, журналистка Александра Кучеренко, вице-чемпионка Европы по пляжному футболу Анастасия Клипаченко.
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