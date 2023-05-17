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Ребров ухвалив важке рішення про роботу в збірній України

17 травня 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев
Ребров ухвалив важке рішення про роботу в збірній України
Головний тренер "Аль-Айну" Сергій Ребров. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергій Гусенцев

Наставник "Аль-Айну" Сергій Ребров більше не цікавий грецькому "Олімпіакосу". "Червоно-білі" шукатимуть іншого кандидата на роль керманича своєї команди. Водночас український спеціаліст може отримати відразу дві тренерські посади.    

Про це повідомляє Sport24.gr. 

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За інформацією грецьких ЗМІ, пірейський "Олімпіакос" відмовився від ідеї запросити Сергія Реброва на посаду тренера команди. Журналісти повідомляють, що український фахівець буцімто отримав одразу дві пропозиції: продовжити співпрацю з "Аль-Айном" та укласти трирічну угоду зі збірною України. Що вибере спеціаліст — невідомо.

Ребров
Сергій Ребров на тренуванні "Аль-Айну". Фото: Instagram/rebrov_serhiy

Водночас інсайдери не виключають, що Сергій Ребров може поєднувати роботу і в еміратському клубі, і в збірній. Наразі спеціаліст нібито розмірковує над таким варіантом співпраці. 

Варто зазначити, що національна збірна України досі залишається без головного тренера. Обов'язки наставника "синьо-жовтих" виконує Руслан Ротань.

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