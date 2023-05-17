Ребров принял тяжелое решение о работе в сборной Украины

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Instagram/alainfcae

Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров больше не интересен греческому "Олимпиакосу". "Красно-белые" будут искать другого кандидата на роль энтренадора своей команды. В то же время, украинский специалист может получить сразу две тренерские должности.

Об этом сообщает Sport24.gr.

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По информации греческих СМИ, пирейский "Олимпиакос" отказался от идеи пригласить Сергея Реброва на должность тренера команды. Журналисты сообщают, что украинский специалист якобы получил сразу два предложения: продолжить сотрудничество с "Аль-Айном" и заключить трехлетнее соглашение со сборной Украины. Что выберет специалист — неизвестно.

Сергей Ребров на тренировке "Аль-Айна". Фото: Instagram/rebrov_serhiy

В то же время, инсайдеры не исключают, что Сергей Ребров может совмещать работу и в эмиратском клубе, и в сборной. Пока специалист якобы размышляет над таким вариантом сотрудничества.

Следует отметить, что национальная сборная Украины до сих пор остается без главного тренера. Обязанности наставника "сине-желтых" исполняет Руслан Ротань.

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