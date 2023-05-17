Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров принял тяжелое решение о работе в сборной Украины arrow

Ребров принял тяжелое решение о работе в сборной Украины

17 мая 2023 18:30
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев
Ребров принял тяжелое решение о работе в сборной Украины
Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров. Фото: Instagram/alainfcae
83e6dcbb-5ac7-4ff9-0756-8bc0d7acf500 - Сергей Гусенцев

Наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров больше не интересен греческому "Олимпиакосу". "Красно-белые" будут искать другого кандидата на роль энтренадора своей команды. В то же время, украинский специалист может получить сразу две тренерские должности.

Об этом сообщает Sport24.gr.

Читайте также:

"Аль-Айн" и сборная Украины

По информации греческих СМИ, пирейский "Олимпиакос" отказался от идеи пригласить Сергея Реброва на должность тренера команды. Журналисты сообщают, что украинский специалист якобы получил сразу два предложения: продолжить сотрудничество с "Аль-Айном" и заключить трехлетнее соглашение со сборной Украины. Что выберет специалист — неизвестно.

Ребров
Сергей Ребров на тренировке "Аль-Айна". Фото: Instagram/rebrov_serhiy

В то же время, инсайдеры не исключают, что Сергей Ребров может совмещать работу и в эмиратском клубе, и в сборной. Пока специалист якобы размышляет над таким вариантом сотрудничества.

Следует отметить, что национальная сборная Украины до сих пор остается без главного тренера. Обязанности наставника "сине-желтых" исполняет Руслан Ротань.

Напомним, португалец Криштиану Роналду может установить новый рекорд в Саудовской Аравии.

Папшун рассказал о приглашении заменить Луческу в "Динамо".

Английский "Челси" готов продать Михаила Мудрика при одном условии.

Голкипер Андрей Лунин может перейти из мадридского "Реала" в один из английских клубов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас