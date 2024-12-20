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Ребров відповів, що чекає на Довбика у збірній України

20 грудня 2024 21:01
Станіслав Костюк - Редактор
Ребров різко висловився про майбутнє Довбика у збірній України
Тренери Сергій Ребров та Юрій Максимов. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Форвард збірної України Артем Довбик часто стикається з критикою цього сезону. Його результативність знизилася проти періодом виступів в Іспанії.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав причину кризи у грі футболіста, повідомляє "Трибуна".

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Наставник збірної України підтвердив інформацію про те, що Артем Довбик останніми місяцями постійно має проблеми зі здоров'ям. Форвард "Роми" кілька разів приїжджав до національної команди з травмою, лікувався та виходив на поле у другому поєдинку.

Артем Довбик
Артем Довбик у таборі збірної України. Фото: УАФ

Що Ребров розповів про Довбика

Тренер збірної України заявив, що нападнику "Роми" заважають не лише часті м'язові травми. Ігровий стиль іспанської "Жирони" більше пасував Довбику, на якого працювала вся команда. Для Артема створювали моменти, що йому залишалося лише реалізувати.

У "Ромі" Довбику доводиться більше взаємодіяти із партнерами по команді перед чужим штрафним. Артем бере участь у розіграші ігрових комбінацій і нечасто опиняється на позиції ударів. Проте Реброва найбільше непокоять травми Довбика.

"Я розмовляв з ним — зараз дуже важливо, щоб він повернув форму, щоб виходив на поле і нічого не відчував", — заявив Ребров.

В останньому матчі за "Рому" у Кубку Італії Довбик забив два голи, але знову не дограв поєдинок до кінця.

Нагадаємо, французький "ПСЖ" полює за головною зіркою збірної України.

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спорт футбол Збірна України з футболу Артем Довбик Сергій Ребров

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