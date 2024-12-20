Ребров резко высказался о будущем Довбика в сборной Украины

Тренеры Сергей Ребров и Юрий Максимов. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Артем Довбик часто сталкивается с критикой в нынешнем сезоне. Его результативность снизилась по сравнению с периодом выступлений в Испании.

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров назвал причину кризиса в игре футболиста, сообщает "Трибуна".

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Наставник сборной Украины подтвердил информацию о том, что Артем Довбик в последние месяцы постоянно испытывает проблемы со здоровьем. Форвард "Ромы" несколько раз приезжал в национальную команду с травмой, лечился и выходил на поле во втором поединке.

Артем Довбик в лагере сборной Украины. Фото: УАФ

Что Ребров рассказал о Довбике

Тренер сборной Украины заявил, что нападающему "Ромы" мешают не только частые мышечные травмы. Игровой стиль испанской "Жироны" больше подходил для Довбика, на которого работала вся команда. Для Артема создавали моменты, которые ему оставалось только реализовать.

В "Роме" Довбику приходится больше взаимодействовать с партнерами по команде перед чужим штрафным. Артем участвует в розыгрыше игровых комбинаций и нечасто оказывается на позиции для ударов. Однако Реброва больше всего беспокоят травмы Довбика.

"Я разговаривал с ним — сейчас очень важно, чтобы он вернул форму, чтобы выходил на поле и ничего не чувствовал", — заявил Ребров.

В последнем матче за "Рому" в Кубке Италии Довбик забил два гола, но снова не доиграл поединок до конца.

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