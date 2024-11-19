Ребров про обстріли Сум і Одеси: зробив заклик до Європи допомогти Україні

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

У збірній України з футболу відреагували на жахливі ракетні удари по житловим будинкам в Сумах та Одесі. В результаті двох атак велика кількість загиблих.

На пресконференції перед грою останнього туру групового етапу Ліги Націй проти Албанії головний тренер збірної України прокоментував російський терор.

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Ребров від себе особисто та від всіх футболістів виказав підтримку родинам загиблих.

При цьому Ребров нагадав, що Росія кожного дня обстрілює мирні міста та вбиває населення.

"Спочатку у зв'язку з останніми обстрілами ворога, країни-терориста наших цивільних міст хотів би виказати від себе особисто та від усіх гравців збірної України слова підтримки родинам загиблих.

Хотів би нагадати, що війна в Україні триває ворог кожного дня обстрілює наші міста та вбиває наше мирне населення. Хочу підкреслити, що ми дійсно вдячні усім за допомогу і саме зараз ми потребуємо допомоги від країн Європи", — сказав Ребров.

Зазначимо, що збірна України 19 листопада зіграє проти Албанії вирішальний матч, в якому команді необхідна перемога.

Нагадаємо, вінгер збірної України Михайло Мудрик невдовзі змінить статус в "Челсі".

Стало відомо, де і коли дивитися матч збірної України з Албанією в Тирані.

Зазначимо, що у випадку поразки Ребров може піти у відставку.

Колишня дружина тренера "Шахтаря" Андрія Пятова планує емігрувати з України.