Ребров об обстрелах Сум и Одессы: призвал Европу помочь Украине

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ

В сборной Украины по футболу отреагировали на ужасающие ракетные удары по жилым домам в Сумах и Одессе. В результате двух атак много погибших.

На пресс-конференции перед игрой последнего тура группового этапа Лиги Наций против Албании главный тренер сборной Украины прокомментировал российский террор.

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Что сказал Ребров о российских обстрелах

Ребров от себя лично и всех футболистов выразил поддержку семьям погибших.

Ребров напомнил, что Россия каждый день обстреливает мирные города и убивает население.

"Сначала в связи с последними обстрелами врагом, страной-террористом наших гражданских городов хотел бы выразить от себя лично и всех игроков сборной Украины слова поддержки семьям погибших.

Хотел бы напомнить, что война в Украине продолжается, враг каждый день обстреливает наши города и убивает наше мирное население и подчеркнуть, что мы действительно благодарны всем за помощь и именно сейчас мы нуждаемся в помощи от стран Европы", — сказал Ребров.

Сборная Украины 19 ноября сыграет против Албании решающий матч, в котором команде необходима победа.

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик вскоре сменит статус в "Челси".

Стало известно, где и когда смотреть матч сборной Украины с Албанией в Тиране.

Отметим, что в случае поражения Ребров может уйти в отставку.

Бывшая жена тренера "Шахтера" Андрея Пятова планирует эмигрировать из Украины.