Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров включив Миколенка та Циганкова до заявки України на матч зі Словаччиною arrow

Ребров включив Миколенка та Циганкова до заявки України на матч зі Словаччиною

21 червня 2024 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров назвав заявку збірної України на матч зі Словаччиною
Футболісти збірної України перед матчем Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У складі збірної України немає травмованих футболістів перед матчем Євро-2024 із командою Словаччини. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав заявку на важливий поєдинок турніру.

Збірна України може вийти на поле в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Циганков потрапили у заявку збірної України на матч проти Словаччини. Обидва гравці можуть з'явитися на полі, хоча існували побоювання щодо стану їхнього здоров'я.

Заявка збірної України на матч зі Словаччиною
Заявка збірної України на матч зі Словаччиною. Фото: скриншот УАФ

Як Україна зіграє зі Словаччиною

Миколенко отримав травму у товариському матчі з Молдовою (4:0) напередодні Євро-2024. Він не вийшов на поле у першому поєдинку турніру, в якому "синьо-жовті" програли Румунії (0:3).

Циганков взяв участь у цьому матчі, але за день до гри проти Словаччини стало відомо, що Віктор тренується за індивідуальною програмою. Тренерський штаб національної команди не коментував цю інформацію.

Обидва футболісти потрапили до заявки збірної України на гру другого туру Євро-2024. Стартовий склад національної команди може змінитись порівняно з матчем проти Румунії. Експерти впевнені, що цього разу місце у воротах "синьо-жовтих" займе Анатолій Трубін.

Нагадаємо, "Челсі" знайшов заміну Мудрику — що буде з українцем.

Сабо чесно оцінив шанси збірної України вийти у плей-офф Євро-2024. 

Циганков перейде в італійський клуб — "Жирона" назвала умову

Лунін зацікавив ще один клуб — "Реал" назвав ціну на українця. 

Араухо хоче піти з "Барселони" через конфлікт з одним із лідерів команди. 

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Словаччина
Євро-2024

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту