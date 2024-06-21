Ребров назвав заявку збірної України на матч зі Словаччиною

Футболісти збірної України перед матчем Фото: скриншот Megogo

У складі збірної України немає травмованих футболістів перед матчем Євро-2024 із командою Словаччини. Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров назвав заявку на важливий поєдинок турніру.

Збірна України може вийти на поле в оптимальному складі, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Циганков потрапили у заявку збірної України на матч проти Словаччини. Обидва гравці можуть з'явитися на полі, хоча існували побоювання щодо стану їхнього здоров'я.

Заявка збірної України на матч зі Словаччиною. Фото: скриншот УАФ

Як Україна зіграє зі Словаччиною

Миколенко отримав травму у товариському матчі з Молдовою (4:0) напередодні Євро-2024. Він не вийшов на поле у першому поєдинку турніру, в якому "синьо-жовті" програли Румунії (0:3).

Циганков взяв участь у цьому матчі, але за день до гри проти Словаччини стало відомо, що Віктор тренується за індивідуальною програмою. Тренерський штаб національної команди не коментував цю інформацію.

Обидва футболісти потрапили до заявки збірної України на гру другого туру Євро-2024. Стартовий склад національної команди може змінитись порівняно з матчем проти Румунії. Експерти впевнені, що цього разу місце у воротах "синьо-жовтих" займе Анатолій Трубін.

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