Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров включил Миколенко и Цыганкова в заявку Украины на матч со Словакией arrow

Ребров включил Миколенко и Цыганкова в заявку Украины на матч со Словакией

21 июня 2024 10:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров назвал заявку сборной Украины на матч со Словакией
Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: скриншот Megogo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В составе сборной Украины нет травмированных футболистов перед матчем Евро-2024 с командой Словакии. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку на важный поединок турнира. 

Сборная Украины может выйти на поле в оптимальном составе, сообщает официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

Защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Цыганков попали в заявку сборной Украины на матч против Словакии. Оба игрока могут появиться на поле, хотя существовали опасения по поводу состояния их здоровья. 

Заявка сборной Украины на матч со Словакией
Заявка сборной Украины на матч со Словакией. Фото: скриншот УАФ

Как Украина сыграет со Словакией 

Миколенко получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0) накануне Евро-2024. Он не вышел на поле в первом поединке турнира, в котором "сине-желтые" проиграли Румынии (0:3). 

Цыганков принял участие в том матче, но за день до игры против Словакии стало известно, что Виктор тренируется по индивидуальной программе. Тренерский штаб национальной команды не стал комментировать эту информацию. 

Оба футболиста попали в заявку сборной Украины на игру второго тура Евро-2024. Стартовый состав национальной команды может измениться по сравнению с матчем против Румынии. Эксперты уверены, что на этот раз место в воротах "сине-желтых" займет Анатолий Трубин. 

Напомним, "Челси" нашел замену Мудрику — что будет с украинцем.

Сабо честно оценил шансы сборной Украины выйти в плей-офф Евро-2024. 

Цыганков перейдет в итальянский клуб — "Жирона" назвала условие

Лунин заинтересовал еще один клуб — "Реал" назвал цену на украинца. 

Араухо хочет уйти из "Барселоны" из-за конфликта с одним из лидеров команды. 

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Словакия
Евро-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту