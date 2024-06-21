Ребров назвал заявку сборной Украины на матч со Словакией

Футболисты сборной Украины перед матчем. Фото: скриншот Megogo

В составе сборной Украины нет травмированных футболистов перед матчем Евро-2024 с командой Словакии. Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров назвал заявку на важный поединок турнира.

Сборная Украины может выйти на поле в оптимальном составе, сообщает официальный сайт УАФ.

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Защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Цыганков попали в заявку сборной Украины на матч против Словакии. Оба игрока могут появиться на поле, хотя существовали опасения по поводу состояния их здоровья.

Заявка сборной Украины на матч со Словакией. Фото: скриншот УАФ

Как Украина сыграет со Словакией

Миколенко получил травму в товарищеском матче с Молдовой (4:0) накануне Евро-2024. Он не вышел на поле в первом поединке турнира, в котором "сине-желтые" проиграли Румынии (0:3).

Цыганков принял участие в том матче, но за день до игры против Словакии стало известно, что Виктор тренируется по индивидуальной программе. Тренерский штаб национальной команды не стал комментировать эту информацию.

Оба футболиста попали в заявку сборной Украины на игру второго тура Евро-2024. Стартовый состав национальной команды может измениться по сравнению с матчем против Румынии. Эксперты уверены, что на этот раз место в воротах "сине-желтых" займет Анатолий Трубин.

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