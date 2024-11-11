Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров втратив важливого гравця перед матчами збірної України arrow

Ребров втратив важливого гравця перед матчами збірної України

11 листопада 2024 15:31
Станіслав Костюк - Редактор
Буяльський отримав травму та вибув з ладу на декілька тижнів
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станіслав Костюк - Редактор

Один із футболістів київського "Динамо" не зможе зіграти за збірну України у листопадових матчах. Сергій Ребров може довикликати до національної команди іншого гравця.

Досвідчений півзахисник "синьо-жовтих" отримав травму, повідомляє УАФ на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Збірна України зіграє два вирішальні поєдинки в Лізі Націй. Команда Сергія Реброва не втратила шансів на підвищення у класі, але у разі втрати очок вона може вилетіти до дивізіону "С".

Сергій Ребров
Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вже у суботу, 16 листопада, "синьо-жовті" зіграють у Грузії з місцевою національною командою, а у вівторок, 19 листопада, на збірну України чекає матч з Албанією на виїзді. Перед цими поєдинками підопічні Сергія Ребров посідають останнє місце у своїй групі.

Кадрова втрата збірної України

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський в останню чергу отримав виклик до національної команди. Проте досвідчений півзахисник не допоможе "синьо-жовтим".

Віталій Буяльський
Віталій Буяльський на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лідер "Динамо", яке продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, отримав травму м'яза, що приводить. Це означає, що Буяльський декілька тижнів не зможе вийти на поле.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може піти у відставку у разі невиконання завдання у Прем'єр-лізі.

У турецькому футболі вибухнув скандал через інтимне відео за участю інспектора ФІФА та молодої дівчини судді.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк позбавив частини зарплати деяких футболістів команди.

В італійській "Ромі" знову звільнили тренера. В Артема Довбика з'явиться третій наставник за сезон.

Динамо Сергій Ребров футбол Збірна України з футболу спорт Віталій Буяльський

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

15:49 У Києві відкрили мурал на честь бійця "Азова" — фото

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:25 Примусова мобілізація жінок — у Раді відповіли, чого очікувати

15:24 Виплати військовим за невикористані дні відпустки — коли можливо

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

15:17 Киян запрошують на виставку, присвячену теракту в Оленівці

15:14 Лубінець відреагував на цинічну страту росіянами полонених ЗСУ

16:05 Податки на поховання — чому ритуальні послуги можуть здорожчати

15:59 На Одещині затримали селищного голову — в чому підозрюють

15:59 Хотіли спалити гелікоптер ЗСУ — СБУ затримала групу злочинців

15:58 Україна демонтувала одну з прифронтових ТЕС, — WSJ

15:49 У Києві відкрили мурал на честь бійця "Азова" — фото

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

15:25 Примусова мобілізація жінок — у Раді відповіли, чого очікувати

15:24 Виплати військовим за невикористані дні відпустки — коли можливо

15:17 Киян запрошують на виставку, присвячену теракту в Оленівці

15:14 Лубінець відреагував на цинічну страту росіянами полонених ЗСУ

15:03 Нахабний вандалізм — в Одесі вкрали цілу клумбу квітів

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

05:58 Пісні для застілля та сміття — що безкоштовно віддають на OLX

9 листопада 2024
Ексклюзив

06:34 Перевірка мобільного співробітниками ТЦК — наскільки це законно

8 листопада 2024
Ексклюзив

23:56 Ліквідація МСЕК — як отримати інвалідність у наступному році

10:38 Від Зеленського до Нікітюк — хто з відомих українців грав у КВК

Ексклюзив

05:01 Актори, музиканти та президенти — як КВК змінює життя

7 листопада 2024
Ексклюзив

18:21 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

6 листопада 2024

06:40 Золото дорожчає — вартість дорогоцінних металів у листопаді

Text

15:22 Камельчук назвав витрати на щомісячні премії вчителям

Text

13:49 Шольц збирається зателефонувати Путіну — ефір День.LIVE

Text

13:07 Нардеп Камельчук закликав розформувати ТЦК і назвав причину

Text

12:09 Сазонов назвав зарплати сержантів та рядових солдатів

Text

11:51 У Раді відповіли, чи буде підвищення податків у цьому році

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

10:12 РФ активно штурмує українські позиції на Курщині, — Сазонов

Text

08:00 Трамп готує завершення війни — ефір Ранок.LIVE

10 листопада 2024
Text

12:35 Тиск на Конгрес США зриває підтримку для України, — Мурський

9 листопада 2024
Text

21:45 Мер Миколаєва відповів, для чого Путін накопичував ракети

Text

19:07 Скандальний закон про дрова, — ефір Остаповець_LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

2 листопада 2024

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку