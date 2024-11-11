Буяльський отримав травму та вибув з ладу на декілька тижнів

Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Один із футболістів київського "Динамо" не зможе зіграти за збірну України у листопадових матчах. Сергій Ребров може довикликати до національної команди іншого гравця.

Досвідчений півзахисник "синьо-жовтих" отримав травму, повідомляє УАФ на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Збірна України зіграє два вирішальні поєдинки в Лізі Націй. Команда Сергія Реброва не втратила шансів на підвищення у класі, але у разі втрати очок вона може вилетіти до дивізіону "С".

Сергій Ребров під час матчу. Фото: instagram.com/uafukraine/

Вже у суботу, 16 листопада, "синьо-жовті" зіграють у Грузії з місцевою національною командою, а у вівторок, 19 листопада, на збірну України чекає матч з Албанією на виїзді. Перед цими поєдинками підопічні Сергія Ребров посідають останнє місце у своїй групі.

Кадрова втрата збірної України

Капітан київського "Динамо" Віталій Буяльський в останню чергу отримав виклик до національної команди. Проте досвідчений півзахисник не допоможе "синьо-жовтим".

Віталій Буяльський на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лідер "Динамо", яке продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, отримав травму м'яза, що приводить. Це означає, що Буяльський декілька тижнів не зможе вийти на поле.

Нагадаємо, головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський може піти у відставку у разі невиконання завдання у Прем'єр-лізі.

У турецькому футболі вибухнув скандал через інтимне відео за участю інспектора ФІФА та молодої дівчини судді.

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк позбавив частини зарплати деяких футболістів команди.

В італійській "Ромі" знову звільнили тренера. В Артема Довбика з'явиться третій наставник за сезон.