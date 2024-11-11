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Ребров потерял важного игрока перед матчами сборной Украины

11 ноября 2024 15:31
Станислав Костюк - Редактор
Буяльский получил травму и выбыл из строя на несколько недель
Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
Станислав Костюк - Редактор

Один из футболистов киевского "Динамо" не сможет сыграть за сборную Украины в ноябрьских матчах. Сергей Ребров может довызвать в национальную команду другого игрока.

Опытный полузащитник "сине-желтых" получил травму, сообщает УАФ на своей странице в Instagram

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Сборной Украины предстоит сыграть два решающих поединка в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва не утратила шансы на повышение в классе, но в случае потери очков она может вылететь в дивизион "С". 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Уже в субботу, 16 ноября, "сине-желтые" сыграют в Грузии с местной национальной командой, а во вторник, 19 ноября, сборную Украины ждет матч с Албанией на выезде. Перед этими поединками подопечные Сергея Ребров занимают последнее место в своей группе. 

Кадровая потеря сборной Украины 

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский в последнюю очередь получил вызов в национальную команду. Однако опытный полузащитник не поможет "сине-желтым". 

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лидер "Динамо", которое продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, получил травму приводящей мышцы. Это означает, что Буяльский несколько недель не сможет выйти на поле. 

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может уйти в отставку в случае невыполнения задания в Премьер-лиге. 

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Динамо Сергей Ребров футбол Сборная Украины по футболу спорт Виталий Буяльский

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