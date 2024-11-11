Буяльский получил травму и выбыл из строя на несколько недель

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Один из футболистов киевского "Динамо" не сможет сыграть за сборную Украины в ноябрьских матчах. Сергей Ребров может довызвать в национальную команду другого игрока.

Опытный полузащитник "сине-желтых" получил травму, сообщает УАФ на своей странице в Instagram.

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Сборной Украины предстоит сыграть два решающих поединка в Лиге Наций. Команда Сергея Реброва не утратила шансы на повышение в классе, но в случае потери очков она может вылететь в дивизион "С".

Сергей Ребров во время матча. Фото: instagram.com/uafukraine/

Уже в субботу, 16 ноября, "сине-желтые" сыграют в Грузии с местной национальной командой, а во вторник, 19 ноября, сборную Украины ждет матч с Албанией на выезде. Перед этими поединками подопечные Сергея Ребров занимают последнее место в своей группе.

Кадровая потеря сборной Украины

Капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский в последнюю очередь получил вызов в национальную команду. Однако опытный полузащитник не поможет "сине-желтым".

Виталий Буяльский на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Лидер "Динамо", которое продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ, получил травму приводящей мышцы. Это означает, что Буяльский несколько недель не сможет выйти на поле.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский может уйти в отставку в случае невыполнения задания в Премьер-лиге.

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