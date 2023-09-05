Ребров взяв у свій штаб тренера "Динамо"

Віталій Кулиба в оточенні гравців збірної України. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров взяв до тренерського штабу ще одного фахівця. Ним виявився тренер київського "Динамо".

Фахівець з фізичної підготовки Віталій Кулиба повернувся до команди. Про це повідомила пресслужба столичного клубу.

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Зазначимо, що збірна України після трьох турів відбору на чемпіонат Європи набрала 6 очок. Наша команда програла Англії на "Вемблі" та виграла у Північної Македонії та Мальти.

Тренер з фізпідготовки Віталій Кулиба. Фото: "Динамо"

Кулиба повертається

Для тренера з фізпідготовки робота в збірній Україні не є чимось новим, оскільки він працював в ній одинадцять років тому.

Кулиба приєднався до тренувального табору збірної України в Польщі разом із дев'ятьма гравцями "Динамо": Георгієм Бущаном, Олександром Тимчиком, Олександром Караваєвим, Денисом Поповим, Сергієм Сидорчуком, Андрієм Ярмоленком, Віталієм Буяльським, Миколою Шапаренком та Владиславом Ванатом.

Зазначимо, що Шапаренко в перші дні збору травмував та був замінений на Олександра Піхальонка з "Дніпра-1".

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