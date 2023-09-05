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Ребров взял в свой штаб тренера "Динамо"

5 сентября 2023 15:55
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Агабекян Карен
редактор
Ребров взял в свой штаб тренера "Динамо"
Виталий Кулыба в окружении игроков сборной Украины. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров взял в тренерский штаб еще одного специалиста. Им оказался тренер киевского "Динамо".

Специалист по физической подготовке Виталий Кулыба вернулся в команду. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

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Отметим, что сборная Украины после трех туров отбора на чемпионат Европы набрала шесть очков. Наша команда проиграла Англии на "Уэмбли" и выиграла у Северной Македонии и Мальты.

Виталий Кулыба
Тренер по физподготовке Виталий Кулыба. Фото: "Динамо"

Кулыба возвращается

Для тренера по физподготовке работа в сборной Украины не является новой, поскольку он работал в ней одиннадцать лет назад.

Кулыба присоединился к тренировочному лагерю сборной Украины в Польше вместе с девяти игроками "Динамо": Георгием Бущаном, Александром Тимчиком, Александром Караваевым, Денисом Поповым, Сергеем Сидорчуком, Андреем Ярмоленко, Виталием Буяльским, Николаем Шапаренко и Владиславом Ванатом

Отметим, что Шапаренко в первые дни сбора травмировал и был заменен Александром Пихаленком из "Днепра-1".

Напомним, Довбик может переехать в Англию: украинцем интересуется известный клуб.

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