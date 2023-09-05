Ребров взял в свой штаб тренера "Динамо"
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров взял в тренерский штаб еще одного специалиста. Им оказался тренер киевского "Динамо".
Специалист по физической подготовке Виталий Кулыба вернулся в команду. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.
Отметим, что сборная Украины после трех туров отбора на чемпионат Европы набрала шесть очков. Наша команда проиграла Англии на "Уэмбли" и выиграла у Северной Македонии и Мальты.
Кулыба возвращается
Для тренера по физподготовке работа в сборной Украины не является новой, поскольку он работал в ней одиннадцать лет назад.
Кулыба присоединился к тренировочному лагерю сборной Украины в Польше вместе с девяти игроками "Динамо": Георгием Бущаном, Александром Тимчиком, Александром Караваевым, Денисом Поповым, Сергеем Сидорчуком, Андреем Ярмоленко, Виталием Буяльским, Николаем Шапаренко и Владиславом Ванатом
Отметим, что Шапаренко в первые дни сбора травмировал и был заменен Александром Пихаленком из "Днепра-1".
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