Ребров розповів, як збірна України зіграє проти Молдови

Ребров здивував висловлюванням про збірну Молдови — що сказав тренер
У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України зіграє ще один товариський матч. Новим суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Молдови.
Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що його команда добре вивчила манеру гри суперника, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Збірна України за останні тижні зіграла контрольні спаринги з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3). Команда Сергія Реброва не зуміла здобути жодної перемоги. Проте саме "синьо-жовті" є фаворитами напередодні поєдинку із Молдовою.
Що Ребров сказав про суперника
Наставник збірної України вважає підопічних Сергія Клещенка сильним супротивником. Реброва нагадав, що збірна Молдови демонструє якісний футбол, який нещодавно дозволив обіграти Кіпр (3:2). З таким же рахунком завершився домашній матч Молдови проти Польщі, хоча підопічні Клещенка під час поєдинку поступалися з рахунком 0:2.
"У нас три різні суперники, різний стиль у них, і я вважаю збірну Молдову серйозним противником", — заявив Ребров.
Тренер також зазначив, що вважає важливими результати товариських матчів. Ребров пообіцяв, що дасть ігровий час тим футболістам, які не отримали його у двох попередніх поєдинках.
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