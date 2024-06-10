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Ребров здивував висловлюванням про збірну Молдови — що сказав тренер

10 червня 2024 20:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребров розповів, як збірна України зіграє проти Молдови
Сергій Ребров під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У рамках підготовки до Євро-2024 збірна України зіграє ще один товариський матч. Новим суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Молдови.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров запевнив, що його команда добре вивчила манеру гри суперника, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна України за останні тижні зіграла контрольні спаринги з Німеччиною (0:0) та Польщею (1:3). Команда Сергія Реброва не зуміла здобути жодної перемоги. Проте саме "синьо-жовті" є фаворитами напередодні поєдинку із Молдовою.

Бражко, Судаков та Зубків
Бражко, Зубков та Судаков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Що Ребров сказав про суперника

Наставник збірної України вважає підопічних Сергія Клещенка сильним супротивником. Реброва нагадав, що збірна Молдови демонструє якісний футбол, який нещодавно дозволив обіграти Кіпр (3:2). З таким же рахунком завершився домашній матч Молдови проти Польщі, хоча підопічні Клещенка під час поєдинку поступалися з рахунком 0:2.

"У нас три різні суперники, різний стиль у них, і я вважаю збірну Молдову серйозним противником", — заявив Ребров.

Тренер також зазначив, що вважає важливими результати товариських матчів. Ребров пообіцяв, що дасть ігровий час тим футболістам, які не отримали його у двох попередніх поєдинках.

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Сергій Ребров
футбол
Збірна України з футболу
Євро-2024
спорт

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