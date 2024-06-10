Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет против Молдовы

Ребров удивил высказыванием о сборной Молдовы — что сказал тренер
В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграет еще один товарищеский матч. Новым соперником "сине-желтых" станет национальная команда Молдовы.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заверил, что его команда хорошо изучила манеру игры соперника, сообщает официальный сайт УАФ.
Сборная Украины за последние недели сыграла контрольные спарринги с Германией (0:0) и Польшей (1:3). Команда Сергея Реброва не сумела одержать ни одной победы. Однако именно "сине-желтые" являются фаворитами накануне поединка с Молдовой.
Что Ребров сказал о сопернике
Наставник сборной Украины считает подопечных Сергея Клещенко сильным противником. Реброва напомнил, что сборная Молдовы демонстрирует качественный футбол, который недавно позволил ей обыграть Кипр (3:2). С таким же счетом завершился домашний матч Молдовы против Польши, хотя подопечные Клещенко по ходу поединка уступали со счетом 0:2.
"У нас три разных соперника, разный стиль у них, и я считаю сборную Молдову серьезным противником", — заявил Ребров.
Тренер так же отметил, что считает важными результаты товарищеских матчей. Ребров пообещал, что даст игровое время тем футболистам, которые не получили его в двух предыдущих поединках.
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