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Ребров удивил высказыванием о сборной Молдовы — что сказал тренер

10 июня 2024 20:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров рассказал, как сборная Украины сыграет против Молдовы
Сергей Ребров во время тренировки сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках подготовки к Евро-2024 сборная Украины сыграет еще один товарищеский матч. Новым соперником "сине-желтых" станет национальная команда Молдовы. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров заверил, что его команда хорошо изучила манеру игры соперника, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Сборная Украины за последние недели сыграла контрольные спарринги с Германией (0:0) и Польшей (1:3). Команда Сергея Реброва не сумела одержать ни одной победы. Однако именно "сине-желтые" являются фаворитами накануне поединка с Молдовой. 

Бражко, Судаков и Зубков
Бражко, Зубков и Судаков. Фото: instagram.com/uafukraine/

Что Ребров сказал о сопернике 

Наставник сборной Украины считает подопечных Сергея Клещенко сильным противником. Реброва напомнил, что сборная Молдовы демонстрирует качественный футбол, который недавно позволил ей обыграть Кипр (3:2). С таким же счетом завершился домашний матч Молдовы против Польши, хотя подопечные Клещенко по ходу поединка уступали со счетом 0:2. 

"У нас три разных соперника, разный стиль у них, и я считаю сборную Молдову серьезным противником", — заявил Ребров. 

Тренер так же отметил, что считает важными результаты товарищеских матчей. Ребров пообещал, что даст игровое время тем футболистам, которые не получили его в двух предыдущих поединках. 

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Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

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