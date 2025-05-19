Ребров не викликав Миколенка та Довбика на матчі збірної України в Канаді

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України з футболу зіграє у товариському турнірі в Канаді. На ньому тренерський штаб мав би випровадити найближчий резерв.

Однак, в УАФ опублікували заявку на тренувальний збір, де змін менш ніж очікувалось.

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Кого Ребров викликав на матчі з Канадою та Новою Зеландією

Очікувалось, що Ребров викличе на гру більше лідерів УПЛ з команд другого ешелону. Серед уболівальників найчастіше звучало прізвище півзахисника Єгора Твердохліба з "Кривбасу", який мав чудову результативність в УПЛ. Однак, новачків викликали лише з "Динамо", "Олександрії" та "Шахтаря".

У воротарській лінії ніяких змін не сталося. В захист повернулися Євген Чеберко з "Коламбус Крю", Владислав Дубінчак з "Динамо" та дебютує Олександр Мартинюк з "Олександрії".

В півзахисті з дебютантів запросили динамівця Миколу Михайленка та "гірника" Артема Бондаренка.

Також подив викликала позиція нападника, куди викликали лише Романа Яремчука.

В резервний список, а не основний, потрапили лівий захисник "Шахтаря" Юхим Конопля та центральний півзахисник Дмитро Криськів.

Не викликали на збір захисника "Евертона" Віталія Миколенка, вінгера "Динамо" Андрія Ярмоленка, та форварда "Роми" Артема Довбика.

У молодіжну збірну поїдуть гравці "Динамо" Володимир Бражко та Владислав Ванат, й півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк.

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