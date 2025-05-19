Ребров не вызвал Миколенко и Довбика на матчи сборной Украины в Канаде

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу сыграет в товарищеском турнире в Канаде. На нем тренерский штаб должен был бы выпроводить ближайший резерв.

Однако, в УАФ опубликовали заявку на тренировочный сбор, где изменений меньше чем ожидалось.

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Кого Ребров вызвал на матчи с Канадой и Новой Зеландией

Ожидалось, что Ребров вызовет на игру больше лидеров УПЛ из команд второго эшелона. Среди болельщиков чаще всего звучала фамилия полузащитника Егора Твердохлиба из "Кривбасса", который имел прекрасную результативность в УПЛ. Однако, новичков вызвали только из "Динамо", "Александрии" и "Шахтера".

Во вратарской линии никаких изменений не произошло. В защиту вернулись Евгений Чеберко из "Коламбус Крю", Владислав Дубинчак из "Динамо" и дебютирует Александр Мартынюк из "Александрии".

В полузащите из дебютантов пригласили динамовца Николая Михайленко и "горняка" Артема Бондаренко.

Также удивление вызвала позиция нападающего, куда вызвали только Романа Яремчука.

В резервный список, а не основной, попали левый защитник "Шахтера" Ефим Конопля и центральный полузащитник Дмитрий Крыськив.

Не вызвали на сбор защитника "Эвертона" Виталия Миколенко, вингера "Динамо" Андрея Ярмоленко, и форварда "Ромы" Артема Довбика.

В молодежную сборную поедут игроки "Динамо" Владимир Бражко и Владислав Ванат, и полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк.

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