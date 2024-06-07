Ребров здивував заявкою збірної України на матч із Польщею

Сергій Ребров під час тренування. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Збірна України зіграє з Польщею у рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу. Головний тренер національної команди назвав заявку на черговий товариський поєдинок.

У заявку збірної України повернулися два гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Тренерський штаб збірної України може провести ротацію складу після матчу з Німеччиною, який завершився нічиєю (0:0). Наставник "синьо-жовтих" Сергій Ребров говорив про те, що хоче перевірити у грі трьох воротарів. Він матиме можливість зробити це у матчі з Польщею.

Заявка збірної України на матч із Польщею. Фото: УАФ

Заявка збірної України

Поєдинок з Німеччиною пропустили два футболісти національної команди. Захисник Віталій Миколенко набирав ігрові кондиції після травми, а голкіперу Андрію Луніну надали декілька днів відпочинку після фіналу Ліги чемпіонів. Тепер обидва гравці повернулися до заявки збірної України.

Товариський матч Польща — Україна відбудеться у п'ятницю, 7 червня. Початок матчу запланований на 21:45. Команди зіграють на Національному стадіоні у Варшаві.

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