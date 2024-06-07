Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Польшей

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу. Главный тренер национальной команды назвал заявку на очередной товарищеский поединок.

В заявку сборной Украины вернулись два игрока, сообщает официальный сайт УАФ.

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Заявка сборной Украины на матч с Польшей. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины

Поединок с Германией пропустили два футболиста национальной команды. Защитник Виталий Миколенко набирался форму после травмы, а голкиперу Андрею Лунину предоставили несколько дней отдыха после финала Лиги чемпионов. Теперь оба игрока вернулись в заявку сборной Украины.

Товарищеский матч Польша — Украина состоится в пятницу, 7 июня. Начало матча запланировано на 21:45. Команды сыграют на Национальном стадионе в Варшаве.

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