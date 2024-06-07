Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Польшей — есть важные изменения arrow

Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Польшей — есть важные изменения

7 июня 2024 10:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ребров удивил заявкой сборной Украины на матч с Польшей
Сергей Ребров во время тренировки. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Сборная Украины сыграет с Польшей в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу. Главный тренер национальной команды назвал заявку на очередной товарищеский поединок. 

В заявку сборной Украины вернулись два игрока, сообщает официальный сайт УАФ. 

Читайте также:

Тренерский штаб сборной Украины может провести ротацию состава после матча с Германией, который завершился ничьей (0:0). Наставник "сине-желтых" Сергей Ребров говорил о том, что хочет проверить в игре трех вратарей. У него будет возможность сделать это в матче с Польшей. 

Заявка сборной Украины на матч с Польшей
Заявка сборной Украины на матч с Польшей. Фото: УАФ

Заявка сборной Украины

Поединок с Германией пропустили два футболиста национальной команды. Защитник Виталий Миколенко набирался форму после травмы, а голкиперу Андрею Лунину предоставили несколько дней отдыха после финала Лиги чемпионов. Теперь оба игрока вернулись в заявку сборной Украины. 

Товарищеский матч Польша — Украина состоится в пятницу, 7 июня. Начало матча запланировано на 21:45. Команды сыграют на Национальном стадионе в Варшаве. 

Напомним, Цыганков готовится уйти из "Жироны" — украинцем интересуется европейский гранд.

Новый претендент на Трубина готов заплатить за голкипера огромные деньги.

Роналду разочаровался в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу

Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Лидер сборной Украины по футболу отказался ехать на Олимпиаду в Париж. 

Сергей Ребров
футбол
Сборная Украины по футболу
Евро-2024
спорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня