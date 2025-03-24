Ребров про поразку України від Бельгії: що сказав тренер

Сергій Ребров. Фото: Reuters

В матчі-відповіді стикового раунду Ліги націй збірна України програла Бельгії з рахунком 0:3. За підсумками двох матчів рахунок склав 3:4 на користь Бельгії.

Після гри Ребров висловився щодо поразки в ефірі MEGOGO, передає портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгія — Україна. Фото: Reuters

Ребров збирався грати в атаку

Головний тренер випустив на матч абсолютной захисний склад. Однак, після гри він розповів, що команда мала грати з м’ячем та вибігати в атаку. Однак, агресія суперника завадила Україні.

"Бельгія набагато краще контролювала м’яч ніж в першій грі. Вони додали в агресії, в бажанні, в пресингу.

В першому таймі ми оборонялись дуже низьким блоком, але не дали нічого зробити супернику. Але ми граємо через два дні, і багато гравців, які грали в першій грі, грали важко. Наприкінці гри була втома.

Ми, дійсно грали проти сильного суперника, щоб не казали про збірну Бельгії. Це ТОП-суперник і вони це довели", — сказав Ребров.

Ребров підкреслив, що поразка стала важким ударом для команди, і всі сприймають її як трагедію. Проте він закликав не зупинятися на емоціях, а зосередитися на підготовці до відбору на чемпіонат світу.

Тренер наголосив, що попереду в команди лише дві товариські гри для оцінки потенційних гравців, інших шансів не буде. Ребров додав, що головна мета — вихід на світову першість, тому вся робота збірної тепер спрямована на успішний старт у кваліфікації.

Нагадаємо, портал Новини.LIVE провів онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

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