Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ребров зізнався, що налаштовував збірну України грати на атаку arrow

Ребров зізнався, що налаштовував збірну України грати на атаку

24 березня 2025 02:50
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор
Ребров про поразку України від Бельгії: що сказав тренер
Сергій Ребров. Фото: Reuters
Ігор Терзій - Редактор
Ігор Терзій
Редактор

В матчі-відповіді стикового раунду Ліги націй збірна України програла Бельгії з рахунком 0:3. За підсумками двох матчів рахунок склав 3:4 на користь Бельгії.

Після гри Ребров висловився щодо поразки в ефірі MEGOGO, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Сергей Ребров
Матч Бельгія — Україна. Фото: Reuters

Ребров збирався грати в атаку

Головний тренер випустив на матч абсолютной захисний склад. Однак, після гри він розповів, що команда мала грати з м’ячем та вибігати в атаку. Однак, агресія суперника завадила Україні.

"Бельгія набагато краще контролювала м’яч ніж в першій грі. Вони додали в агресії, в бажанні, в пресингу.

В першому таймі ми оборонялись дуже низьким блоком, але не дали нічого зробити супернику. Але ми граємо через два дні, і багато гравців, які грали в першій грі, грали важко. Наприкінці гри була втома.

Ми, дійсно грали проти сильного суперника, щоб не казали про збірну Бельгії. Це ТОП-суперник і вони це довели", — сказав Ребров.

Ребров підкреслив, що поразка стала важким ударом для команди, і всі сприймають її як трагедію. Проте він закликав не зупинятися на емоціях, а зосередитися на підготовці до відбору на чемпіонат світу.

Тренер наголосив, що попереду в команди лише дві товариські гри для оцінки потенційних гравців, інших шансів не буде. Ребров додав, що головна мета — вихід на світову першість, тому вся робота збірної тепер спрямована на успішний старт у кваліфікації.

 

Нагадаємо,  портал Новини.LIVE провів онлайн-трансляцію матчу Бельгія — Україна.

У турецьку Суперлігу може переїхати футболіст київського "Динамо".

Один із лідерів "Динамо" може піти з команди — про які умови йдеться.

Колишній футболіст "Динамо" та збірної України Артем Мілевський розповів, де бере кошти на життя.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Сергій Ребров Збірна Бельгії по футболу
Реклама
Реклама
Реклама