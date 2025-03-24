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Ребров признался, что настраивал сборную Украины играть на атаку

24 марта 2025 02:50
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор
Ребров о поражении Украины от Бельгии: что сказал тренер
Сергей Ребров. Фото: Reuters
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
Редактор

В ответном матче стыкового раунда Лиги наций сборная Украины проиграла Бельгии со счетом 0:3. По итогам двух матчей счет составил 3:4 в пользу Бельгии.

После игры Ребров высказался относительно поражения в эфире MEGOGO, передает портал Новини.LIVE.

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Матч Бельгия — Украина. Фото: Reuters

Ребров собирался играть в атаку

Главный тренер выпустил на матч абсолютный защитный состав. Однако, после игры он рассказал, что команда должна была играть с мячом и выбегать в атаку. Однако, агрессия соперника помешала Украине.

"Бельгия гораздо лучше контролировала мяч чем в первой игре. Они добавили в агрессии, в желании, в прессинге.

В первом тайме мы оборонялись очень низким блоком, но не дали ничего сделать сопернику. Но мы играем через два дня, и многие игроки, которые играли в первой игре, играли тяжело. В конце игры была усталость.

Мы, действительно играли против сильного соперника, чтобы не говорили о сборной Бельгии. Это ТОП-соперник и они это доказали", — сказал Ребров.

Ребров подчеркнул, что поражение стало тяжелым ударом для команды, и все воспринимают его как трагедию. Однако он призвал не останавливаться на эмоциях, а сосредоточиться на подготовке к отбору на чемпионат мира.

Тренер отметил, что впереди у команды только две товарищеские игры для оценки потенциальных игроков, других шансов не будет. Ребров добавил, что главная цель — выход на мировое первенство, поэтому вся работа сборной теперь направлена на успешный старт в квалификации.

Напомним, какие оценки за матч получили игроки сборной Украины.

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