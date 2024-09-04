Ребров зробив заяву про збірну України перед матчами Ліги Націй

Ребров звернувся до вболівальників перед матчами збірної України у Лізі Націй
У вересні 2024 року збірна України проведе два поєдинки у Лізі Націй. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про настрій своїх футболістів перед важливими матчами.
Ребров запевнив, що збірна України не має недооцінки суперників, повідомляє офіційний сайт УАФ.
У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє у Чехії із національною командою Албанії. Через три дні "синьо-жовтих" чекає поєдинок вже з самими чехами. Сергій Ребров налаштовує команду на важливі поєдинки, оскільки успішний виступ у Лізі Націй здатний допомогти кваліфікуватися на Кубок Світу 2026 року.
Що Ребров сказав про Лігу Націй
Наставник національної команди нагадав, що збірна України потрапила на Євро-2024 багато в чому завдяки Лізі Націй. "Синьо-жовті" мріють набрати шість балів у двох матчах вересня.
"Зустрічі з Албанією та Чехією допоможуть потрапити на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до турніру. У нас багато інформації про наших суперників, адже вони грали на Євро. Немає різниці проти кого грати - ми повинні думати про себе", — пояснив Ребров.
Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.
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