Ребров зробив заяву про збірну України перед матчами Ліги Націй

Сергій Ребров під час конференції УАФ. Фото: instagram.com/uafukraine/

У вересні 2024 року збірна України проведе два поєдинки у Лізі Націй. Головний тренер збірної України Сергій Ребров розповів про настрій своїх футболістів перед важливими матчами.

Ребров запевнив, що збірна України не має недооцінки суперників, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У суботу, 7 вересня, збірна України зіграє у Чехії із національною командою Албанії. Через три дні "синьо-жовтих" чекає поєдинок вже з самими чехами. Сергій Ребров налаштовує команду на важливі поєдинки, оскільки успішний виступ у Лізі Націй здатний допомогти кваліфікуватися на Кубок Світу 2026 року.

Збірна України дякую вболівальникам. Фото: УАФ

Що Ребров сказав про Лігу Націй

Наставник національної команди нагадав, що збірна України потрапила на Євро-2024 багато в чому завдяки Лізі Націй. "Синьо-жовті" мріють набрати шість балів у двох матчах вересня.

"Зустрічі з Албанією та Чехією допоможуть потрапити на чемпіонат світу, тому ми дуже серйозно ставимося до турніру. У нас багато інформації про наших суперників, адже вони грали на Євро. Немає різниці проти кого грати - ми повинні думати про себе", — пояснив Ребров.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

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