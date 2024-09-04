Ребров сделал заявление о сборной Украины перед матчами Лиги Наций

Сергей Ребров на конференции УАФ. Фото: instagram.com/uafukraine/

В сентябре 2024 года сборная Украины проведет два поединка в Лиге Наций. Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о настроении своих футболистов перед важными матчами.

Ребров заверил, что в сборной Украины нет недооценки соперников, сообщает официальный сайт УАФ.

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В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет в Чехии с национальной командой Албании. Три дня спустя "сине-желтых" ждет поединок уже с самими чехами. Сергей Ребров настраивает команду на важные поединки, поскольку успешное выступление в Лиге Наций способно помочь квалифицироваться на Кубок Мира 2026 года.

Сборная Украины благодарит болельщиков. Фото: УАФ

Что Ребров сказал о Лиге Наций

Наставник национальной команды напомнил, что сборная Украины попала на Евро-2024 во многом благодаря Лиге Наций. "Сине-желтые" мечтают набрать шесть баллов в двух матчах сентября.

"Встречи с Албанией и Чехией помогут попасть на чемпионат мира, поэтому мы очень серьезно относимся к турниру. У нас много информации о наших соперниках, ведь они играли на Евро. Нет разницы против кого играть — мы должны думать о себе", — объяснил Ребров.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

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