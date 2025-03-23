Сергій Беженар розкритикував вибір Реброва на матчі з Бельгією

Сергій Ребров та Вісенте Гомес. Фото: УАФ

Збірна України з футболу у першому стиковому матчі Ліги націй обіграла команду Бельгії з рахунком 3:1. Попри перемогу, не всім сподобався підбір гравців на матч.

Вибір Реброва розкритикував колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Сергій Беженар. Слова ексгравця навів портал Expres Online.

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Беженар висловив незгоду з рішенням головного тренера національної команди щодо складу на двоматчеве протистояння з Бельгією.

На його думку, тренерський штаб проігнорував кількох важливих гравців, які могли б значно посилити команду. Зокрема, у ситуації, коли збірна залишилася без Михайла Мудрика, на фланзі атаки він вважає корисним Олександра Зубкова.

Також Беженар здивований відсутністю в складі Володимира Бражка, який не лише впевнено діє в півзахисті, а й виконує значний обсяг роботи в обороні та атаці.

Друга гра відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння отримає право виступати в Дивізіоні А Ліги націй.

Нагадаємо, онлайн-трансляція гри Бельгія — Україна буде доступна в онлайн-трансляції на порталі Новини.LIVE.

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