Сергій Беженар розкритикував вибір Реброва на матчі з Бельгією

Реброва звинуватили, що не викликав в збірну сильних футболістів
Збірна України з футболу у першому стиковому матчі Ліги націй обіграла команду Бельгії з рахунком 3:1. Попри перемогу, не всім сподобався підбір гравців на матч.
Вибір Реброва розкритикував колишній гравець київського "Динамо" та збірної України Сергій Беженар. Слова ексгравця навів портал Expres Online.
Кого потрібно було викликати Реброву
Беженар висловив незгоду з рішенням головного тренера національної команди щодо складу на двоматчеве протистояння з Бельгією.
На його думку, тренерський штаб проігнорував кількох важливих гравців, які могли б значно посилити команду. Зокрема, у ситуації, коли збірна залишилася без Михайла Мудрика, на фланзі атаки він вважає корисним Олександра Зубкова.
Також Беженар здивований відсутністю в складі Володимира Бражка, який не лише впевнено діє в півзахисті, а й виконує значний обсяг роботи в обороні та атаці.
Друга гра відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння отримає право виступати в Дивізіоні А Ліги націй.
Нагадаємо, онлайн-трансляція гри Бельгія — Україна буде доступна в онлайн-трансляції на порталі Новини.LIVE.
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