Сергей Беженар раскритиковал выбор Реброва на матче с Бельгией

Сергей Ребров и Висенте Гомес. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в первом стыковом матче Лиги наций обыграла команду Бельгии со счетом 3:1. Несмотря на победу, не всем понравился подбор игроков на матч.

Выбор Реброва раскритиковал бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Беженар. Слова экс-игрока привел портал Expres Online.

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Беженар выразил несогласие с решением главного тренера национальной команды относительно состава на двухматчевое противостояние с Бельгией.

По его мнению, тренерский штаб проигнорировал нескольких важных игроков, которые могли бы значительно усилить команду. В частности, в ситуации, когда сборная осталась без Михаила Мудрика, на фланге атаки он считает полезным Александра Зубкова.

Также Беженар удивлен отсутствием в составе Владимира Бражко, который не только уверенно действует в полузащите, но и выполняет значительный объем работы в обороне и атаке.

Вторая игра состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Победитель противостояния получит право выступать в Дивизионе А Лиги наций.

Напомним, онлайн-трансляция игры Бельгия — Украина будет доступна в онлайн-трансляции на портале Новини.LIVE.

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