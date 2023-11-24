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Реднапп розкритикував Мудрика у розмові з Лемпардом

24 листопада 2023 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Реднапп розкритикував Мудрика у розмові з Лемпардом
Михайло Мудрик у "Челсі". Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній головний тренер "Вест Гем Юнайтед" та "Тоттенгема" Гаррі Реднапп поділився враженням про гру за "Челсі" Михайла Мудрика. Досвідчений наставник обговорив перспективи українця у розмові з Френком Лемпардом.

Реднапп не в захваті від ігрових навичок Мудрика, повідомляє Sky Sports.

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Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" на початку 2023 року. Англійський клуб заплатив "Шахтарю" майже 100 млн євро за молодого футболіста. Однак вінгеру поки що не вдалося стати лідерів "синіх".

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик виконує гімн України. Фото: instagram.com/chelseafc/

Що Реднапп сказав про Мудрика

Гаррі Реднапп зізнався, що не розуміє, навіщо "Челсі" заплатив настільки великі гроші за футболіста, який не в змозі з перших матчів визначати результат на полі. Досвідчений 76-річний наставник часто обговорює сучасний футбол із колишнім гравцем та тренером "синіх" Френком Лемпардом. В одній із таких розмов Реднапп розкритикував Мудрика.

"Лемпард сказав мені, що Михайло є дуже швидким футболістом. Він наче блискавка. Це справді так. Але проблема в тому, що Мудрик не розуміє гру. Ця якість не входить до списку його футбольних навичок. І я не розумію, навіщо платити такі гроші за виконавця, який не розуміє гру. Він має розуміти абсолютно все", — розповів Гаррі Реднапп.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі проти "Боруссії". Фото: instagram.com/mmudryk10/

У сезоні 2023/2024 Михайло Мудрик зіграв за "Челсі" 11 матчів у всіх турнірах та забив два голи.

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