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Реднапп раскритиковал Мудрика в беседе с Лэмпардом

24 ноября 2023 11:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Реднапп раскритиковал Мудрика в беседе с Лэмпардом
Михаил Мудрик в "Челси". Фото: instagram.com/mmudryk10/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" и "Тоттенхэма" Гарри Реднапп поделился впечатлением об игре за "Челси" Михаила Мудрика. Опытный наставник обсудил перспективы украинца в беседе с Фрэнком Лэмпардом.

Реднапп не в восторге от игровых навыков Мудрика, сообщает Sky Sports

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Михаил Мудрик перешел в "Челси" в начале 2023 года. Английский клуб заплатил "Шахтеру" почти 100 млн евро за молодого футболиста. Однако вингеру пока не удалось стать лидеров "синих". 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик исполняет гимн Украины. Фото: instagram.com/chelseafc/

Что Реднапп сказал про Мудрика 

Гарри Реднапп признался, что не понимает, зачем "Челси" заплатил настолько большие деньги за футболиста, который не в состоянии с первых же матчей определять результат на поле. Опытный 76-летний наставник часто обсуждает современный футбол с бывшим игроком и тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом. В одной из таких бесед Реднапп раскритиковал Мудрика. 

"Лэмпард сказал мне, что Михаил является очень быстрым футболистом. Он словно молния. Это действительно правда. Но проблема в том, что Мудрик не понимает игру. Это качество не входит в список его футбольных навыков. И я не понимаю, зачем платить такие деньги за исполнителя, который не понимает игру. Он должен понимать абсолютно все", — рассказал Гарри Реднапп. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче против "Боруссии". Фото: instagram.com/mmudryk10/

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 11 матчей во всех турнирах и забил два гола. 

Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году. 

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