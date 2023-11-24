Реднапп раскритиковал Мудрика в беседе с Лэмпардом
Бывший главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" и "Тоттенхэма" Гарри Реднапп поделился впечатлением об игре за "Челси" Михаила Мудрика. Опытный наставник обсудил перспективы украинца в беседе с Фрэнком Лэмпардом.
Реднапп не в восторге от игровых навыков Мудрика, сообщает Sky Sports.
Михаил Мудрик перешел в "Челси" в начале 2023 года. Английский клуб заплатил "Шахтеру" почти 100 млн евро за молодого футболиста. Однако вингеру пока не удалось стать лидеров "синих".
Что Реднапп сказал про Мудрика
Гарри Реднапп признался, что не понимает, зачем "Челси" заплатил настолько большие деньги за футболиста, который не в состоянии с первых же матчей определять результат на поле. Опытный 76-летний наставник часто обсуждает современный футбол с бывшим игроком и тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом. В одной из таких бесед Реднапп раскритиковал Мудрика.
"Лэмпард сказал мне, что Михаил является очень быстрым футболистом. Он словно молния. Это действительно правда. Но проблема в том, что Мудрик не понимает игру. Это качество не входит в список его футбольных навыков. И я не понимаю, зачем платить такие деньги за исполнителя, который не понимает игру. Он должен понимать абсолютно все", — рассказал Гарри Реднапп.
В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик сыграл за "Челси" 11 матчей во всех турнирах и забил два гола.
Напомним, Цыганков ожидает трансфер в известный клуб уже в следующем году.
Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике.
Зинченко все ближе к уходу из "Арсенала" — появился еще один претендент на игрока.
"Динамо" рассматривает кандидатуру известного тренера взамен Шовковскому.
Суркис рассказал, когда уйдет с поста президента "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!