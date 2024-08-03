Рейнджерс оголосив склад на матч проти Динамо в Лізі чемпіонів

"Рейнджерс" (в синьому) в матчі чемпіонату. Фото: "Рейнджерс"

Шотландський "Рейнджерс" готується до старту сезону. Почнуть вони з матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

За три дні до матчу "Рейнджерс" визначились із заявкою на гру, яку опублікували на сайті УЄФА.

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Заявка "Рейнджерс" на "Динамо"

Команда із Глазго візьме на матч у польський Люблін 22 футболістів, серед яких відсутній атакувальний півзахисник Тодд Кентвелл, який попросив керівництво клубу його продати.

Також у заявці немає травмованого центрального хавбека Ніколя Раскена та атакувального півзахисника Яніса Хаджі.

Воротарі: Джек Батленд, Ліем Келлі, Льюїс Бʼюдінокак

Захисники: Джеймс Таверньє, Ридван Йилмаз, Робін Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлінг, Жефте, Бен Девіс, Леон Балоґун

Півзахисники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Діоманде, Кіран Давелл

Нападники: Дессерс, Том Лоуренс, Раббі Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Ігаман, Даніло Перейра

Зазначимо, що перша гра в Люблені відбудеться 6 серпня, а матч відповідь 14 серпня в Шотландії.

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