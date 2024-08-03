Рейнджерс оголосив склад на матч проти Динамо в Лізі чемпіонів

Рейнджерс назвали склад на гру з Динамо Київ
Шотландський "Рейнджерс" готується до старту сезону. Почнуть вони з матчу третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".
За три дні до матчу "Рейнджерс" визначились із заявкою на гру, яку опублікували на сайті УЄФА.
Заявка "Рейнджерс" на "Динамо"
Команда із Глазго візьме на матч у польський Люблін 22 футболістів, серед яких відсутній атакувальний півзахисник Тодд Кентвелл, який попросив керівництво клубу його продати.
Також у заявці немає травмованого центрального хавбека Ніколя Раскена та атакувального півзахисника Яніса Хаджі.
Воротарі: Джек Батленд, Ліем Келлі, Льюїс Бʼюдінокак
Захисники: Джеймс Таверньє, Ридван Йилмаз, Робін Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлінг, Жефте, Бен Девіс, Леон Балоґун
Півзахисники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Діоманде, Кіран Давелл
Нападники: Дессерс, Том Лоуренс, Раббі Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Ігаман, Даніло Перейра
Зазначимо, що перша гра в Люблені відбудеться 6 серпня, а матч відповідь 14 серпня в Шотландії.
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