Рейнджерс объявил состав на матч против Динамо в Лиге чемпионов

Рейнджерс назвали состав на игру с Динамо Киев
Шотландский "Рейнджерс" готовится к старту сезона. Начнут они с матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".
За три дня до матча "Рейнджерс" определились с заявкой на игру, которую опубликовали на сайте УЕФА.
Заявка "Рейнджерс" на "Динамо"
Команда из Глазго возьмет на матч в польский Люблин 22 футболиста, среди которых отсутствует атакующий полузащитник Тодд Кентвелл, попросивший руководство клуба о трансфере.
Также в заявке нет травмированного центрального хавбека Николя Раскена и атакующего полузащитника Яниса Хаджи.
Вратари: Джек Батленд, Лиэм Келли, Льюис Бьюдинокак
Защитники: Джеймс Тавернье, Ридван Йилмаз, Робин Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлинг, Жефте, Бен Дэвис, Леон Балогун
Полузащитники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Диоманде, Киран Давелл
Нападающие: Дессерс, Том Лоуренс, Рабби Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Игаман, Данило Перейра
Отметим, что первая игра в Люблени состоится 6 августа, а ответный матч 14 августа в Шотландии.
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