Рейнджерс объявил состав на матч против Динамо в Лиге чемпионов

Рейнджерс (в синем) в матче чемпионата. Фото: "Рейнджерс"

Шотландский "Рейнджерс" готовится к старту сезона. Начнут они с матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против киевского "Динамо".

За три дня до матча "Рейнджерс" определились с заявкой на игру, которую опубликовали на сайте УЕФА.

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Заявка "Рейнджерс" на "Динамо"

Команда из Глазго возьмет на матч в польский Люблин 22 футболиста, среди которых отсутствует атакующий полузащитник Тодд Кентвелл, попросивший руководство клуба о трансфере.

Также в заявке нет травмированного центрального хавбека Николя Раскена и атакующего полузащитника Яниса Хаджи.

Вратари: Джек Батленд, Лиэм Келли, Льюис Бьюдинокак

Защитники: Джеймс Тавернье, Ридван Йилмаз, Робин Проппер, Джон Суттар, Дьюджон Стерлинг, Жефте, Бен Дэвис, Леон Балогун

Полузащитники: Оскар Кортес, Коннор Баррон, Мохаммед Диоманде, Киран Давелл

Нападающие: Дессерс, Том Лоуренс, Рабби Матондо, Вацлав Черни, Скотт Райт, Хамза Игаман, Данило Перейра

Отметим, что первая игра в Люблени состоится 6 августа, а ответный матч 14 августа в Шотландии.

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