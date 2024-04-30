Рюдігер пообіцяв "знищити" Мбаппе, якщо Реал вийде у фінал Ліги чемпіонів

Антоніо Рюдігер під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera

Захисник збірної Німеччини та мадридського "Реала" Антоніо Рюдігер не сумнівається у тому, що саме його команда виграє Лігу чемпіонів цього сезону. Футболіст планує стратегію гри на фінал турніру.

Рюдігер чекає на протистояння з лідером "ПСЖ" Мбаппе, повідомляє CARRE.

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У вівторок, 30 квітня, "Баварія" прийме "Реал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Захисник іспанської команди Антоніо Рюдігер упевнений у тому, що "бланкос" пройдуть чемпіонів Німеччини та зустрінуться у фіналі з французьким "ПСЖ".

Рюдігер і Модрич проти Ламіна Ямала з "Барселони". Фото: Reuters/Juan Medina

Що Рюдігер сказав про Мбаппе

Захисник "Реала" вже передчуває зустріч із лідером збірної Франції та "ПСЖ" Кіліаном Мбаппе. Рюдігер пообіцяв уболівальникам, що зупинить зіркового форварда за всяку ціну. Антоніо заявив, що "Реал" обіграє "ПСЖ".

"Якщо Мбаппе спробує пройти повз мене, я його просто "знищу", — заявив Рюдігер.

Також захисник "Реала" попросив не поспішати з висновками щодо того, що Мбаппе влітку переїде до Мадриду. Однак Рюдігер визнав, що "королівський клуб" прагне запрошувати лише найкращих футболістів світу.

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