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Рюдігер пообіцяв "знищити" Мбаппе, якщо Реал вийде у фінал Ліги чемпіонів

30 квітня 2024 20:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Рюдігер пообіцяв "знищити" Мбаппе, якщо Реал вийде у фінал Ліги чемпіонів
Антоніо Рюдігер під час матчу. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Захисник збірної Німеччини та мадридського "Реала" Антоніо Рюдігер не сумнівається у тому, що саме його команда виграє Лігу чемпіонів цього сезону. Футболіст планує стратегію гри на фінал турніру.

Рюдігер чекає на протистояння з лідером "ПСЖ" Мбаппе, повідомляє CARRE.

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У вівторок, 30 квітня, "Баварія" прийме "Реал" у першому півфіналі Ліги чемпіонів. Захисник іспанської команди Антоніо Рюдігер упевнений у тому, що "бланкос" пройдуть чемпіонів Німеччини та зустрінуться у фіналі з французьким "ПСЖ".

Рюдігер і Модріч проти Ламіна Ямала
Рюдігер і Модрич проти Ламіна Ямала з "Барселони". Фото: Reuters/Juan Medina

Що Рюдігер сказав про Мбаппе

Захисник "Реала" вже передчуває зустріч із лідером збірної Франції та "ПСЖ" Кіліаном Мбаппе. Рюдігер пообіцяв уболівальникам, що зупинить зіркового форварда за всяку ціну. Антоніо заявив, що "Реал" обіграє "ПСЖ".

"Якщо Мбаппе спробує пройти повз мене, я його просто "знищу", — заявив Рюдігер.

Також захисник "Реала" попросив не поспішати з висновками щодо того, що Мбаппе влітку переїде до Мадриду. Однак Рюдігер визнав, що "королівський клуб" прагне запрошувати лише найкращих футболістів світу.

Нагадаємо, Бущан влітку піде з "Динамо" — з'явився претендент на воротаря. 

Модрич обрав новий клуб — Лука прощається з "Реалом".

Де Брюйне сказав Гвардіолі, що піде з "Манчестер Сіті".

Лунін остаточно вирішив піти з "Реала" і вже обрав новий клуб.

Довбиком зацікавився один із найтитулованіших клубів світу.

спорт
футбол
Ліга чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Реал Мадрид

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