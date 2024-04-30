Рюдигер пообещал "уничтожить" Мбаппе, если Реал выйдет в финал Лиги чемпионов
Защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигер не сомневается в том, что именно его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Футболист уже планирует стратегию игры на финал турнира.
Рюдигер ждет противостояния с лидером "ПСЖ" Мбаппе, сообщает CARRE.
Во вторник, 30 апреля, "Бавария" примет "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Защитник испанской команды Антонио Рюдигер уверен в том, что "бланкос" пройдут чемпионов Германии и встретятся в финале с французским "ПСЖ".
Что Рюдигер сказал о Мбаппе
Защитник "Реала" уже предвкушает встречу с лидером сборной Франции и "ПСЖ" Килианом Мбаппе. Рюдигер пообещал болельщикам, что остановит звездного форварда любой ценой. Антонио заявил, что "Реал" обыграет "ПСЖ".
"Если Мбаппе попробует пройти мимо меня, я его просто "уничтожу", — заявил Рюдигер.
Также защитник "Реала" попросил не спешить с выводами по поводу того, что Мбаппе летом переедет в Мадрид. Однако Рюдигер признал, что "королевский клуб" стремится приглашать только лучших футболистов мира.
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