Рюдигер пообещал "уничтожить" Мбаппе, если Реал выйдет в финал Лиги чемпионов

Антонио Рюдигер во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera

Защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигер не сомневается в том, что именно его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Футболист уже планирует стратегию игры на финал турнира.

Рюдигер ждет противостояния с лидером "ПСЖ" Мбаппе, сообщает CARRE.

Читайте также:

Во вторник, 30 апреля, "Бавария" примет "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Защитник испанской команды Антонио Рюдигер уверен в том, что "бланкос" пройдут чемпионов Германии и встретятся в финале с французским "ПСЖ".

Рюдигер и Модрич против Ламина Ямала из "Барселоны". Фото: Reuters/Juan Medina

Что Рюдигер сказал о Мбаппе

Защитник "Реала" уже предвкушает встречу с лидером сборной Франции и "ПСЖ" Килианом Мбаппе. Рюдигер пообещал болельщикам, что остановит звездного форварда любой ценой. Антонио заявил, что "Реал" обыграет "ПСЖ".

"Если Мбаппе попробует пройти мимо меня, я его просто "уничтожу", — заявил Рюдигер.

Также защитник "Реала" попросил не спешить с выводами по поводу того, что Мбаппе летом переедет в Мадрид. Однако Рюдигер признал, что "королевский клуб" стремится приглашать только лучших футболистов мира.

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря.

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира.