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Рюдигер пообещал "уничтожить" Мбаппе, если Реал выйдет в финал Лиги чемпионов

30 апреля 2024 20:19
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Рюдигер пообещал "уничтожить" Мбаппе, если Реал выйдет в финал Лиги чемпионов
Антонио Рюдигер во время матча. Фото: Reuters/Susana Vera
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Защитник сборной Германии и мадридского "Реала" Антонио Рюдигер не сомневается в том, что именно его команда выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне. Футболист уже планирует стратегию игры на финал турнира. 

Рюдигер ждет противостояния с лидером "ПСЖ" Мбаппе, сообщает CARRE

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Во вторник, 30 апреля, "Бавария" примет "Реал" в первом полуфинале Лиги чемпионов. Защитник испанской команды Антонио Рюдигер уверен в том, что "бланкос" пройдут чемпионов Германии и встретятся в финале с французским "ПСЖ". 

Рюдигер и Модрич против Ламина Ямала
Рюдигер и Модрич против Ламина Ямала из "Барселоны". Фото: Reuters/Juan Medina

Что Рюдигер сказал о Мбаппе 

Защитник "Реала" уже предвкушает встречу с лидером сборной Франции и "ПСЖ" Килианом Мбаппе. Рюдигер пообещал болельщикам, что остановит звездного форварда любой ценой. Антонио заявил, что "Реал" обыграет "ПСЖ". 

"Если Мбаппе попробует пройти мимо меня, я его просто "уничтожу", — заявил Рюдигер. 

Также защитник "Реала" попросил не спешить с выводами по поводу того, что Мбаппе летом переедет в Мадрид. Однако Рюдигер признал, что "королевский клуб" стремится приглашать только лучших футболистов мира. 

Напомним, Бущан летом уйдет из "Динамо" — появился претендент на вратаря. 

Модрич выбрал новый клуб — Лука прощается с "Реалом".

Де Брюйне сказал Гвардиоле, что уйдет из "Манчестер Сити".

Лунин окончательно решил уйти из "Реала" и уже выбрал новый клуб.

Довбиком заинтересовался один из самых титулованных клубов мира. 

спорт
футбол
Лига чемпионов
Килиан Мбаппе
Реал Мадрид

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