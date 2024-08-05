Рижикова кваліфікувалася до півфіналу бігу на 400 метрів із бар'єрами

Рижикова пробилася до півфіналу олімпійського турніру прямо із втішного забігу
Українці Анна Рижикова та Вікторія Ткачук завершили забіги на 400 метрів з бар'єрами. Одна з легкоатлеток зуміла пробитися до півфіналу Олімпіади-2024.
Рижикова посіла друге місце у своєму втішному забігу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Вікторія Ткачук не зуміла кваліфікуватися до наступної стадії легкоатлетичного турніру. Українська спортсменка продемонструвала лише 7 результат у своєму забігу. Вона фінішувала за 59,40 секунд. У півфінал із цього забігу вийшли одразу три спортсменки: Айоміде Фолорунсо, Наомі ван ден Брук та Алана Юкіч показали ідентичні результати.
Як виступила Рижикова
Досвідчена спортсменка з Дніпра продемонструвала хорошу техніку та волю до перемоги. У третьому забігу Рижикова значно додала на фініші й зуміла стати другою відразу після Шани Гребо (54,91), якій поступилася лише 0,04 секунди.
Анна Рижикова представить Україну у півфіналі бігу на 400 метрів із бар'єрами. Він пройде у вівторок, 6 серпня. Фінал турніру відбудеться 8 серпня.
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