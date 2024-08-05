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Рижикова пробилася до півфіналу олімпійського турніру прямо із втішного забігу

5 серпня 2024 13:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Рижикова кваліфікувалася до півфіналу бігу на 400 метрів із бар'єрами
Анна Рижикова після забігу. Фото: Reuters/Phil Noble
Валерій Ковалевич - Редактор

Українці Анна Рижикова та Вікторія Ткачук завершили забіги на 400 метрів з бар'єрами. Одна з легкоатлеток зуміла пробитися до півфіналу Олімпіади-2024.

Рижикова посіла друге місце у своєму втішному забігу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вікторія Ткачук не зуміла кваліфікуватися до наступної стадії легкоатлетичного турніру. Українська спортсменка продемонструвала лише 7 результат у своєму забігу. Вона фінішувала за 59,40 секунд. У півфінал із цього забігу вийшли одразу три спортсменки: Айоміде Фолорунсо, Наомі ван ден Брук та Алана Юкіч показали ідентичні результати.

Ганна Рижикова
Анна Рижикова на фініші забігу Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Як виступила Рижикова

Досвідчена спортсменка з Дніпра продемонструвала хорошу техніку та волю до перемоги. У третьому забігу Рижикова значно додала на фініші й зуміла стати другою відразу після Шани Гребо (54,91), якій поступилася лише 0,04 секунди.

Анна Рижикова представить Україну у півфіналі бігу на 400 метрів із бар'єрами. Він пройде у вівторок, 6 серпня. Фінал турніру відбудеться 8 серпня.

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спорт Олімпійські ігри Анна Рижикова Олімпіада-2024 Легка атлетика біг

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