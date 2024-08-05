Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Рыжикова пробилась в полуфинал олимпийского турнира прямо из утешительного забега arrow

Рыжикова пробилась в полуфинал олимпийского турнира прямо из утешительного забега

5 августа 2024 13:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Рыжикова квалифицировалась в полуфинал бега на 400 метров с барьерами
Анна Рыжикова после забега. Фото: Reuters/Phil Noble
Валерий Ковалевич - Редактор

Украински Анна Рыжикова и Виктория Ткачук завершили забеги на 400 метров с барьерами. Одна из легкоатлеток сумела пробиться в полуфинал Олимпиады-2024

Рыжикова заняла второе место в своем утешительном забеге, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Виктория Ткачук не сумела квалифицироваться в следующую стадию легкоатлетического турнира. Украинская спортсменка продемонстрировала только 7 результат в своем забеге. Она финишировала за 59,40 секунды. В полуфинал из этого забега вышли сразу три спортсменки: Айомиде Фолорунсо, Наоми ван ден Брук и Алана Юкич показали идентичные результаты.

Анна Рыжикова
Анна Рыжикова на финише забега. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Как выступила Рыжикова 

Опытная спортсменка из Днепра продемонстрировала хорошую технику и волю к победе. В третьем забеге Рыжикова значительно прибавила на финише и сумела стать второй сразу после Шаны Гребо (54,91), которой уступила только 0,04 секунды. 

Анна Рыжикова представит Украины в полуфинале бега на 400 метров с барьерами. Он пройдет во вторник, 6 августа. Финал турнира состоится 8 августа.

Напомним, Мудрик будет играть в Италии — "Челси" готовит обмен игроками с "Ювентусом". 

Главная соперница Магучих после поражения призналась, что любит украинку. 

Отец алжирского боксера-трансгендера отреагировал на его травлю после теста на тестостерон. 

Еще одна соперница алжирки Хелиф заявила, что дралась с мужчиной

Самый громкий скандал на Олимпиаде в Париже — трехкратную чемпионку не допустили к соревнованию. 

спорт Олимпийские игры Анна Рыжикова Олимпиада-2024 Легкая атлетика бег

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:53 Смертность превышает рождаемость — неутешительные показатели Одесчины

13:46 В Украине зарегистрировали три случая нового штамма коронавируса — чем он опасен

13:45 На Хмельниччине банда поджигала авто ВСУ на заказ России — лидера задержали

13:40 Ирландия урежет помощь для украинцев — сколько будут платить с 1 сентября

13:38 Украинцам на оккупированных территориях приходят сообщения о мобилизации в ряды армии РФ

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

13:36 На поражение — МВД показало эффектные кадры работы бригады "Буревій" перед позициями врага

13:33 В Израиле заявили о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа

13:26 Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев упал со снаряда в финале

13:25 Синоптики предупредили о грозе на Одесчине — в регионе объявлена опасность

13:23 Зеленский показал фото самолетов F-16 в Украине

13:53 Смертность превышает рождаемость — неутешительные показатели Одесчины

13:46 В Украине зарегистрировали три случая нового штамма коронавируса — чем он опасен

13:45 На Хмельниччине банда поджигала авто ВСУ на заказ России — лидера задержали

13:40 Ирландия урежет помощь для украинцев — сколько будут платить с 1 сентября

13:38 Украинцам на оккупированных территориях приходят сообщения о мобилизации в ряды армии РФ

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

13:36 На поражение — МВД показало эффектные кадры работы бригады "Буревій" перед позициями врага

13:33 В Израиле заявили о ликвидации министра экономики ХАМАСа в Секторе Газа

13:26 Ковтун стал олимпийским медалистом, Верняев упал со снаряда в финале

13:25 Синоптики предупредили о грозе на Одесчине — в регионе объявлена опасность

13:23 Зеленский показал фото самолетов F-16 в Украине

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

Text

13:00 F-16 вошли в строй и египетские наемники в рядах оккупантов — эфир День.LIVE

Text

11:13 Покупать авто во время войны не первая необходимость — нардеп объяснил введение налога на роскошь

Text

08:00 Презентация первых F-16 в Украине и уничтожение российской подлодки — эфир Ранок.LIVE

4 августа 2024
Text

21:33 Акция "Free Azov" в Киеве — сотни киевлян вышли поддержать военнопленных

Text

17:30 Журналист Киселев назвал причину намерения Путина вернуть в Россию особо опасного террориста

Text

16:08 Месть за мужчин и детей — как женщины из Бучи тренируются в рядах ВСУ

3 августа 2024
Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине