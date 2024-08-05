Рыжикова квалифицировалась в полуфинал бега на 400 метров с барьерами

Анна Рыжикова после забега. Фото: Reuters/Phil Noble

Украински Анна Рыжикова и Виктория Ткачук завершили забеги на 400 метров с барьерами. Одна из легкоатлеток сумела пробиться в полуфинал Олимпиады-2024.

Рыжикова заняла второе место в своем утешительном забеге, сообщает портал Новини.LIVE.

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Виктория Ткачук не сумела квалифицироваться в следующую стадию легкоатлетического турнира. Украинская спортсменка продемонстрировала только 7 результат в своем забеге. Она финишировала за 59,40 секунды. В полуфинал из этого забега вышли сразу три спортсменки: Айомиде Фолорунсо, Наоми ван ден Брук и Алана Юкич показали идентичные результаты.

Анна Рыжикова на финише забега. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Как выступила Рыжикова

Опытная спортсменка из Днепра продемонстрировала хорошую технику и волю к победе. В третьем забеге Рыжикова значительно прибавила на финише и сумела стать второй сразу после Шаны Гребо (54,91), которой уступила только 0,04 секунды.

Анна Рыжикова представит Украины в полуфинале бега на 400 метров с барьерами. Он пройдет во вторник, 6 августа. Финал турнира состоится 8 августа.

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