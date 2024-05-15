Різник пояснив тактику Шахтаря на фінал Кубка України з Ворсклою

Дмитро Різник із тренером "Шахтаря" Маріно Пушичем. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Голкіпер донецького "Шахтаря" та збірної України Дмитро Різник оцінив готовність своєї команди до фіналу національного Кубка. Суперником "гірників" стане полтавська "Ворскла".

Різник розповів про настрій на гру зі своєю колишньою командою в інтерв'ю офіційному сайту "Шахтаря".

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Підопічні Маріно Пушича готуються до фіналу Кубка України одразу після завоювання золотих медалей національної першості. Воротар "Шахтаря" Дмитро Різник запевнив, що "гірникам" вистачить фізичних та моральних сил для завоювання ще одного трофею.

Дмитро Різник із першим трофеєм у сезоні. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Як "Шахтар" готується до фіналу Кубка України

Гравці донецької команди вже декілька днів тренуються, щоб набрати оптимальну форму перед матчем із "Ворсклою". Воротар "гірників" пояснив, що про недооцінку суперника не йдеться.

"Це один із головних матчів сезону. Ми всі розуміємо, яка відповідальність лежить на команді. Мріємо завоювати ще один трофей і повторити емоції, які пережили після перемоги в Прем'єр-лізі. З погляду психології ми чудово готові до протистояння", — розповів Різник.

Голкіпер "Шахтаря" зіграє проти команди, в якій виступав до того, як приєднатися до "гірників". Дмитро заявив, що зберіг теплі стосунки з футболістами з Полтави, але це не завадить Різнику продемонструвати свій найкращий футбол на полі.

Фінал Кубка України за участю "Шахтаря" та "Ворскли" відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00.

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