Ризнык объяснил тактику Шахтера на финал Кубка Украины с Ворсклой
Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык оценил готовность своей команды к финалу национального Кубка. Соперником "горняков" станет полтавская "Ворскла".
Ризнык рассказал о настрое на игру со своей бывшей командой в интервью официальному сайту "Шахтера".
Подопечные Марино Пушича готовятся к финалу Кубка Украины сразу после завоевания золотых медалей национального первенства. Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык заверил, что "горнякам" хватит физических и моральных сил для завоевания еще одного трофея.
Как "Шахтер" готовится к финалу Кубка Украины
Игроки донецкой команды уже несколько дней тренируются, чтобы набрать оптимальную форму перед матчем с "Ворсклой". Вратарь "горняков" объяснил, что речи о недооценки соперника не идет.
"Это один из главных матчей сезона. Мы все понимаем, какая ответственность лежит на команде. Мечтаем завоевать еще один трофей и повторить эмоции, которые пережили после победы в Премьер-лиге. С точки зрения психологии мы прекрасно готовы к противостоянию", — рассказал Ризнык.
Голкипер "Шахтера" сыграет против команды, в которой выступал до того, как присоединиться к "горнякам". Дмитрий заявил, что сохранил теплые отношения с футболистами из Полтавы, но это не помешает Ризныку продемонстрировать свой лучший футбол на поле.
Финал Кубка Украины с участием "Шахтера" и "Ворсклы" состоится в среду, 15 мая, в 19:00.
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