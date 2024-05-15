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Ризнык объяснил тактику Шахтера на финал Кубка Украины с Ворсклой

15 мая 2024 10:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ризнык объяснил тактику Шахтера на финал Кубка Украины с Ворсклой
Дмитрий Ризнык с тренером "Шахтера" Марино Пушичем. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Дмитрий Ризнык оценил готовность своей команды к финалу национального Кубка. Соперником "горняков" станет полтавская "Ворскла".

Ризнык рассказал о настрое на игру со своей бывшей командой в интервью официальному сайту "Шахтера". 

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Подопечные Марино Пушича готовятся к финалу Кубка Украины сразу после завоевания золотых медалей национального первенства. Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык заверил, что "горнякам" хватит физических и моральных сил для завоевания еще одного трофея. 

Дмитрий Ризнык
Дмитрий Ризнык с первым трофеем в сезоне. Фото: instagram.com/dmytro.riznyk/

Как "Шахтер" готовится к финалу Кубка Украины 

Игроки донецкой команды уже несколько дней тренируются, чтобы набрать оптимальную форму перед матчем с "Ворсклой". Вратарь "горняков" объяснил, что речи о недооценки соперника не идет. 

"Это один из главных матчей сезона. Мы все понимаем, какая ответственность лежит на команде. Мечтаем завоевать еще один трофей и повторить эмоции, которые пережили после победы в Премьер-лиге. С точки зрения психологии мы прекрасно готовы к противостоянию", — рассказал Ризнык. 

Голкипер "Шахтера" сыграет против команды, в которой выступал до того, как присоединиться к "горнякам". Дмитрий заявил, что сохранил теплые отношения с футболистами из Полтавы, но это не помешает Ризныку продемонстрировать свой лучший футбол на поле. 

Финал Кубка Украины с участием "Шахтера" и "Ворсклы" состоится в среду, 15 мая, в 19:00. 

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спорт
футбол
ФК Шахтер
Ворскла
Кубок Украины
Дмитрий Ризнык

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