Роббен може повернутися до "Баварії": що відомо

Роббен після завершення кар'єри. Фото: instagram.com/arjenrobben

Легендарний нідерландський вінгер Ар'єн Роббен невдовзі може повернутися до мюнхенської "Баварії" , щоб обійняти посаду спортивного директора.

Зараз розглядається варіант призначення у літній період, повідомляє FCB Inside.

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Причиною заміни нинішнього спортивного директора клубу Хасана Саліхаміджича стало призначення, а потім швидке звільнення головного тренера Юліана Нагельсмана та втрата лідерства в турнірній таблиці.

Роббен був одним із лідерів "Баварії". Фото: "Баварія"

Роббен має любов фанатів і інтелект для посади

Розмови про звільнення Саліхаміджича почали вести одразу після звільнення Нагельсмана. 46-річний боснієць уже міг покинути клуб, якби на його боці не був авторитетний у клубі функціонер Улі Хьоннесс.

Роббен минулого тижня відвідав Мюнхен, зустрівся з гравцями та керівниками "Баварії", з якими у нього залишаються дружні стосунки.

Джерела у клубі уточнили, що Роббена хочуть бачити на одній із посад у "Баварії". При цьому невідомі деталі щодо того, чи це буде саме посада спортивного директора.

За словами журналіста Улі Кьолера, ще рано говорити про посаду Саліхаміджича, але в клубі знайдуть місце для Арьєна.

"Роббен був би цікавим кандидатом для Мюнхена: "У нього є все, що вам потрібне. Він несе ген "mia san mia", як ніхто інший. Він справжній зразок для наслідування. Він дуже сильний у спілкуванні. Це саме те, чого не вистачає "Баварії", — сказав Келлер про Роббена.

Зазначимо, що "Баварія" за один тур до закінчення чемпіонату Німеччини відстає на 2 очки від дортмундської "Боруссії".

16 квітня у Роттердамі 39-річний Роббен пробіг щорічний марафонський забіг на 42 км. Колишній футболіст подолав дистанцію за 2 години 58 хвилин та 33 секунди, чим покращив на 15 хвилин свій торішній результат.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик може перейти до мюнхенської "Баварії".

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