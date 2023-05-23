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Роббен может вернуться в "Баварию": что известно

23 мая 2023 16:22
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Роббен может вернуться в "Баварию": что известно
Роббен после завершения карьеры. Фото: instagram.com/arjenrobben
- Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Легендарный нидерландский вингер Арьен Роббен вскоре может вернуться в мюнхенскую "Баварию", чтобы занять должность спортивного директора.

На текущий момент рассматривается вариант назначения в летний период, сообщает FCB Inside.

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Причиной замены нынешнего спортивного директора клуба Хасана Салихамиджича стало назначение, а затем скорое увольнение главного тренера Юлиана Нагельсмана и потеря лидерства в турнирной таблице.

Роббен был одних из лидеров "Баварии". Фото: "Бавария"

У Роббена есть любовь фанатов и интеллект для должности

Разговоры об увольнении Салихамиджича начали вести сразу после увольнения Нагельсмана. 46-летний босниец уже мог бы покинуть клуб, если бы на его стороне не был авторитетный в клубе функционер Ули Хеннесс.

Роббен на прошлой неделе посетил Мюнхен, встретился с игроками и руководителями "Баварии", с которыми у него остаются дружеские отношения.

Источники в клубе уточнили, что Роббена хотят видеть на одной из должностей в клубе. При этом деталей о посте спортивного директора никто не сообщал.

По словам журналиста Ули Кёлера, еще рано говорить о должности Салихамиджича, но в клубе найдут место для Арьена.

"Роббен был бы интересным кандидатом для Мюнхена: "У него есть все, что вам нужно. Он несет ген "mia san mia", как никто другой. Он настоящий образец для подражания. Он очень силен в общении. Это именно то, чего не хватает "Баварии", — сказал Кёллер о Роббене.

Отметим, что "Бавария" за один тур до окончания чемпионата Германии отстает на 2 очка от лидирующей дортмундской "Боруссии".

16 апреля, в Роттердаме 39-летний Роббен пробежал ежегодный марафонский забег на 42 км. Бывший футболист преодолел дистанцию в 2 часа 58 минут и 33 секунды, чем улучшил на 15 минут свой прошлогодний результат.

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик может перейти в мюнхенскую "Баварию". 

Легендарный Майк Тайсон поддержал Василия Ломаченко после боя с Девином Хейни. Жан-Клод Ван Дамм тоже считает украинца победителем поединка за звание чемпиона мира по боксу. 

Супруга Александра Усика тоже поделилась мнением о поединке Ломаченко против Хейни. 

Португалец Жозе Моуринью прокомментировал лишение очков "Ювентуса". 

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