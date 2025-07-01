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Головна Спорт Роботи-андроїди провели перший футбольний матч

Роботи-андроїди провели перший футбольний матч

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2025 17:31
У Пекіні відбувся перший футбольний матч роботів
Андроїди грають у футбол. Кадр з відео

У Пекіні відбувся історичний футбольний матч: чотири команди гуманоїдних роботів уперше зіграли повноцінний матч 3 на 3 без участі людей. Це стало важливим етапом для розвитку автономних систем та штучного інтелекту.

Змагання відбулося на спеціально обладнаному стадіоні, повідомляє The Guardian.

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Кожна команда виходила на поле у складі трьох роботів, оснащених камерними сенсорами та алгоритмами прийняття рішень. Матчі складалися з двох таймів по 10 хвилин, і фінальний рахунок 5:3 на користь команди Tsinghua University.

Футбольный матч андроидов
Футбольний матч андроїдів. Кадр із відео

Впали, але не здалися

Роботи демонстрували вражаючу спритність і розуміння гри, але часто падали й навіть "травмувалися". Декілька машин довелося забирати з поля на ношах.

Організатори наголошували: такі події допомагають тестувати не тільки алгоритми, а й фізичну надійність роботів у реальних умовах.

Для чого це потрібно

Головна мета полягає в тому, щоб прискорити розвиток ШІ та гуманоїдних технологій. За словами розробників, спорт — ідеальне середовище для випробувань. У планах навіть точкові матчі людина vs робот за суворих правил безпеки.

Що далі?

Ця подія стала репетицією перед масштабним турніром World Humanoid Robot Games, який відбудеться в Пекіні в серпні 2025 року. Туди увійде кілька спортивних дисциплін за участю роботів.

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Китай спорт футбол технології роботи
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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